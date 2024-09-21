Ercan Güven İçin TFF'den Taziye Mesajı - Son Dakika
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Spor

Ercan Güven İçin TFF'den Taziye Mesajı

TFF, spor yazarı Ercan Güven'in vefatına dair taziye mesajı yayımladı ve başsağlığı diledi.

21.09.2024 12:47
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), hayatını kaybeden spor yazarı Ercan Güven için taziye mesajı yayımladı.

TFF'nin taziye mesajında, "Türk basınının duayen isimlerinden spor yazarı Ercan Güven'in vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. 1980'li yıllardan bu yana Milliyet gazetesinde görev yapan Güven spor basınına çok önemli katkılarda bulunmuştu. Merhum Ercan Güven'e Allah'tan rahmet; ailesi, sevenleri, başta Milliyet Gazetesi olmak üzere tüm basın camiasına başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Ercan Güven'in cenazesi 23 Eylül Pazartesi günü Üsküdar Şakirin Camisi'nde ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından Çamlıca Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Ercan Güven İçin TFF'den Taziye Mesajı - Son Dakika

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