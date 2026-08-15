Erciş Ulupamir Kökbörü Kulübü Finale Yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Erciş Ulupamir Kökbörü Kulübü Finale Yükseldi

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erciş Ulupamir Kökbörü Atlı Spor Kulübü, yarı finalde rakiplerini geçerek finale adını yazdırdı.

Van'ın Erciş ilçesinde Kırgız asıllı Türk vatandaşların yaşadığı Ulupamir Mahallesi'nde düzenlenen Kökbörü Ligi yarı final müsabakalarında Erciş Ulupamir Kökbörü Atlı Spor Kulübü finale yükseldi.

Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonunca düzenlenen organizasyonda Erciş Ulupamir Kökbörü Atlı Spor Kulübü, Kahramanmaraş Atlı Spor Kulübü ve Konya Karatepe Atlı Binicilik Kulübü karşı karşıya geldi.

Atlı sporcuların kıyasıya mücadelesine sahne olan müsabakalarda rakiplerini geride bırakan Erciş Ulupamir Kökbörü Atlı Spor Kulübü, adını finale yazdırdı.

Müsabakalar, aralarında fotoğraf sanatçılarının da bulunduğu çok sayıda kişi tarafından izlendi.

Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu Kökbörü Asbaşkanı Ali Peksemerci, organizasyonun bu yıl Türkiye genelinde yaygınlaştırılan Kökbörü Ligi kapsamında gerçekleştirildiğini söyledi.

İkinci yarı final müsabakasının Ulupamir'de düzenlendiğini belirten Peksemerci, Antalya'nın İbradı ilçesinde gerçekleştirilen ilk müsabakada olduğu gibi burada da üç takımın mücadele ettiğini ifade etti.

Peksemerci, yarı final müsabakalarının ardından finale kalan takımların 24 Ağustos'ta Bitlis'in Ahlat ilçesinde Türkiye şampiyonluğu için karşılaşacağını dile getirdi.

Ahlat'taki 1071 etkinlikleri kapsamında Kökbörü Ligi finalinin yanı sıra Malazgirt'te atlı okçuluk finallerinin de düzenleneceğini aktaran Peksemerci, kökbörü branşında yaklaşık 150-160 lisanslı sporcu, 6 tescilli kulüp ve 40'ın üzerinde hakemin bulunduğunu kaydetti.

Peksemerci, Kökbörü Ligi'nin gelecek yıl daha geniş kapsamda Türkiye genelinde sürdürülmesinin hedeflendiğini dile getirdi.

Kaynak: AA

Atlı Spor Kulübü, Ulupamir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Erciş Ulupamir Kökbörü Kulübü Finale Yükseldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İki gündür evde kapalı Hem çevreye ateş açıp hem de paylaşım yapıyor İki gündür evde kapalı! Hem çevreye ateş açıp hem de paylaşım yapıyor
İsrail, Batı Şeria’da ordunun yetkilerini polise devretme talimatı verdi, Filistin ayağa kalktı İsrail, Batı Şeria'da ordunun yetkilerini polise devretme talimatı verdi, Filistin ayağa kalktı
Fransa tartışmalı yasayı onayladı: Tedavisi olmayan hastalara “ölmeye yardım“ yolu açıldı Fransa tartışmalı yasayı onayladı: Tedavisi olmayan hastalara "ölmeye yardım" yolu açıldı
Hindistan’da elektrik akımına kapılan ineğin ölümünün faturası trafoya kesildi Hindistan'da elektrik akımına kapılan ineğin ölümünün faturası trafoya kesildi
Bülent Arınç, AK Parti’nin 25. yıl kutlamasına katıldı Bülent Arınç, AK Parti'nin 25. yıl kutlamasına katıldı
Husiler’den Suudi Arabistan’da Aramco tesisine İHA saldırısı Husiler’den Suudi Arabistan'da Aramco tesisine İHA saldırısı

19:00
Ak Parti Milletvekili Ali İnci’den duygulandıran “47 yıllık“ Erdoğan anıları: Cezaevinde bile umudumuzu kesmedik
Ak Parti Milletvekili Ali İnci'den duygulandıran "47 yıllık" Erdoğan anıları: Cezaevinde bile umudumuzu kesmedik
18:49
MASAK’tan 168 sayfalık rapor Alihan Kuriş Suç Örgütü’nün para trafiği deşifre oldu: Milyarlarca liralık nakit akışı
MASAK’tan 168 sayfalık rapor! Alihan Kuriş Suç Örgütü'nün para trafiği deşifre oldu: Milyarlarca liralık nakit akışı
18:05
En yakın kurmayı yanıt verdi: Kılıçdaroğlu yeniden Cumhurbaşkanı adayı olacak mı
En yakın kurmayı yanıt verdi: Kılıçdaroğlu yeniden Cumhurbaşkanı adayı olacak mı?
16:57
Diyarbakır’da katliam gibi kaza Ölü sayısı her geçen saat artıyor
Diyarbakır'da katliam gibi kaza! Ölü sayısı her geçen saat artıyor
15:45
Alihan Kuriş ve ailesinin mal varlığı ortaya çıktı: İşte taşınmazların listesi
Alihan Kuriş ve ailesinin mal varlığı ortaya çıktı: İşte taşınmazların listesi
14:07
CHP’li Yazgan’ı evinde ağırlayan kadından çok konuşulacak sözler: Belime sarılıp...
CHP'li Yazgan'ı evinde ağırlayan kadından çok konuşulacak sözler: Belime sarılıp...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.08.2026 22:00:29. #7.13#
SON DAKİKA: Erciş Ulupamir Kökbörü Kulübü Finale Yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.