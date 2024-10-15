Erciyes 38 FK, Ankara Demirspor ile eşleşti

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Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu'nda Erciyes 38 Futbol Kulübünün rakibi Ankara Demirspor oldu.

Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu Kura Çekimi, bugün TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesislerinde yapıldı. Orhan Saka Konferans Salonunda gerçekleşen kura çekimine, Erciyes 38 Futbol Kulübün'den katılan olmadı. Mavi-siyahlılar 2.Eleme turunda evinde oynadığı maçta Orduspor 1967 A.Ş'yi 2-1 yenerek adını bir üst tura yazdırdı. Erciyes 38 FK'nin 3. Eleme Turunda Nesine 2.Lig ekiplerinden Ankara Demirspor ile eşleşti.

3. Eleme Turu maçları 29-30 ve 31 Ekim 2024 tarihlerinde Ankara'da oynanacak. - KAYSERİ