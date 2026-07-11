Erciyes 38 FK, Kaleci Kerem Yandal ile Anlaştı

Türkiye 3. Lig'de mücadele eden Erciyes 38 FK, kaleci Kerem Yandal ile anlaşmaya vardı.

Türkiye 3. Lig takımlarından Erciyes 38 FK, kadrosuna bir isim daha kattı. Mavi siyahlı kulüpten yapılan açıklamada; 'Hoş Geldin Kerem Yandal' denildi. Kulüpten yapılan açıklamada; "Kulübümüz, Karagümrük'ten 20 yaşındaki kaleci Kerem Yandal ile 2026-2027 futbol sezonu için kiralık olarak anlaşma sağlamıştır. Transfer sürecinde katkılarından dolayı Sayın Süleyman Hurma'ya teşekkür ederiz. Futbolcumuza yeni sezonda şanlı formamız altında başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi. - KAYSERİ