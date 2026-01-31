TFF 3. Lig: Erciyes 38 FK: 0 Karaköprü Belediyespor: 1 - Son Dakika
TFF 3. Lig: Erciyes 38 FK: 0 Karaköprü Belediyespor: 1

TFF 3. Lig: Erciyes 38 FK: 0 Karaköprü Belediyespor: 1
31.01.2026 16:20  Güncelleme: 16:22
TFF 3. Lig 2. Grupta mücadele eden Erciyes 38 Futbol Kulübü, evinde Karaköprü Belediyespor'a 1-0 yenilerek üst üste ikinci mağlubiyetini aldı.

TFF 3. Lig 2. Grupta mücadele eden Erciyes 38 Futbol Kulübü, ligin 20. haftasında evinde oynadığı maçta evinde Karaköprü Belediyespor'a 1-0 mağlup oldu. Mavi-siyahlılar üst üste ikinci mağlubiyetini aldı.

Stat: RHG Enertürk Enerji Stadyumu

Hakemler: Sezer Yalçın, Halil Tolgahan Demir, Mehmet Saldıraner

Erciyes38 FK: Kadem Burak Yaşar, Muhammed Enes Arıkan, Batuhan Özgan, Muhammed Eren Arıkan, Ahmet Kağan Malatyalı, Mehmet Tosun (Ethem Balcı dk. 69), Artun Akçakın, Fatih Yiğit Şanlıtürk, Serdar Yiğit, Çağrı Yağı Yasak (Ozan Demirbağ dk. 83), Berke Kayar (Hüseyin Ekici dk. 59)

Karaköprü Belediyespor: Miraçcan Yavuz, Sadullah Burak Toprak, Görkem İbrahim Demirel, (İbrahim Başer dk. 85), Metin Peker, Hasan Yurtseven, (Mustafa Demirel dk. 35), (Turhan Orhan dk. 85), Batuhan Tunçay, Yavuz Alemdar, Hakan Kuş, Arda Köksal, (Ömer Faruk Yeşilyurt dk. 71), Enes Filiz, Berkan Aksoy

Sarı kartlar: Muhammed Enes Doğan, Batuhan Özgan (Erciyes 38 FK), Miraçcan Yavuz, Sadullah Burak Toprak, Yavuz Alemdar, Berkan Aksoy (Karaköprü Belediyespor)

Gol: Görkem İbrahim Demirel (dk.19) (Karaköprü Belediyespor) - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor TFF 3. Lig: Erciyes 38 FK: 0 Karaköprü Belediyespor: 1 - Son Dakika

SON DAKİKA: TFF 3. Lig: Erciyes 38 FK: 0 Karaköprü Belediyespor: 1 - Son Dakika
