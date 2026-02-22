Erciyes 38 FK, Suvermez ile Berabere Kaldı - Son Dakika
Erciyes 38 FK, Suvermez ile Berabere Kaldı

22.02.2026 20:19
TFF 3. Lig'de Erciyes 38 FK, Suvermez Kapadokyaspor ile 2-2 berabere kaldı. Maçta 4 gol atıldı.

TFF 3. Lig 2. Grupta mücadele eden Erciyes 38 FK ligin 22. Haftasında deplasmanda oynadığı maçta Suvermez Kapadokyaspor ile 2-2 berabere kaldı.

Stat: Fikret Tunca Spor Kompleksi

Hakemler: Taner Tuncer, M.Metin Taş, Harun Dayan

Suvermez Kapadokyaspor: Baver Kuçkar, Muhammed İbrahim Şahin, (Celal Doğan dk.62)

Ahmet Kayhan, Ahmet Üner, Turhan Kaya, Onur Kaya, (Batuhan Nihat Ulutaş dk.71), Ömer Faruk Can, Muhammed Kıryolcu, Emirkan Demir, (Dk.86 Engin dk.86), İbrahim Topaloğlu, (Berat İşkol dk.86), Emirhan Kocasoy, (Azat Çakar dk.46)

Erciyes38 FK: Muhammed Yasin Atıcı, Ahmet Kağan Malatyalı, Utkan Gökçen, Batuhan Özgan, Utku Burak Kunduzcu, Mehmet Tosun, (Hüseyin Ekici dk.63), Çağrı Yağız Yasak, Ali Kılıç, (Ethem Balcı dk.46) Serdar Yiğit, Fatih Yiğit Şanlıtürk, (Berke Kayar dk.76)

Goller: Emirkan Demir (dk.47), Azat Çakar (dk.77) (Suvermez Kapadokyaspor), Mehmet Tosun (dk.40), Çağrı Yağız Yasak (dk.66) (Erciyes 38 FK)

Sarı kartlar: Ahmet Üner, Ömer Faruk Can (Suvermez Kapadokyaspor), Güney Gençel, Çağrı Yağız Yasak, Fatih Yiğit Şanlıtürk (Erciyes 38 FK)

Kırmızı kart: Azat Çakar (dk.90+8) (Suvermez Kapadokyaspor) - KAYSERİ

