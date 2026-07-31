Erciyes 38 FK Yeni Formalarını Tanıttı
3. Lig ekibi Erciyes 38 FK, 2026-2027 sezonu formalarını tanıttı. Formalar klasik çubuklu, beyaz ve mavi.
3. Lig ekiplerinden Erciyes 38 Futbol Spor Kulübü, yeni sezonda kullanacağı formalar tanıttı.
2026-2027 futbol sezonunda 3. Lig 3. Grup'ta mücadele edecek olan Erciyes 38 Futbol Spor Kulübü kullanacağı formalar tanıtıldı. Güney Gençel, Mehmet Tosun, Çağrı Yağız Yasak, Osman Şahin ve Hakan Eren Atabey'in tanıttığı formalar klasik çubuklu, beyaz forma ve mavi forma olarak adlandırıldı.
Kaynak: İHA
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