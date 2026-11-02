Erciyes 38 FSK, deplasmanda Bitlis 1916 Spor'a 4-0 yenilip ilk mağlubiyetini aldı - Son Dakika
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Erciyes 38 FSK, deplasmanda Bitlis 1916 Spor'a 4-0 yenilip ilk mağlubiyetini aldı

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Erciyes 38 FSK, deplasmanda Bitlis 1916 Spor\'a 4-0 yenilip ilk mağlubiyetini aldı
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TFF 3. Lig 3. Grup 9. haftasında Erciyes 38 FSK, deplasmanda Bitlis 1916 Spor'a 4-0 yenildi. Mavi-siyahlılar bu sonuçla sezonun ilk mağlubiyetini alırken Mehmet Eksik 30. dakikada kırmızı kart gördü.

TFF 3. Lig 3. Grup ekiplerinden Erciyes 38 Futbol Spor Kulübü ligin 9. haftasında deplasmanda Bitlis 1916 Spor'a 4-0 mağlup oldu. Mavi-siyahlılar bu sezon ilk mağlubiyetini aldı.

Stat: Bitlis Eren Stadyumu

Hakemler: Furkan Bora Altıntaş, Hasan Hüseyin Yazıcılar, Mehmet Akif Doğrusöz

Bitlis 1916 Spor: Mücahit Çıra, Gürkan Başkan, Enes İslam İlkin, (Halil Yılmaz dk.59), Sitenliy Okavuçi, (Muhammed Arslantaş dk.59), Ali Akkuş, (Mehmet Emin Öztürk dk.78), Mert Çayir, (Yusuf Efe Saydam dk.72), Alper Uludağ, Mert Denizli, Muhammed Fatih Kunat, Okan Toprak, Ömer Faruk Gümüş, (Tuğkan Kamışoğlu dk.59)

Erciyes 38 FSK: Mertcan Dağlı, Utkan Gökçen, Mehmet Eksik, Halil Duman, Mikail Koçak, (Mehmet Tosun dk.46), Güney Gençel, Artun Akçakın, (Berkay Ekici dk.46), Çağrı Yağız Yasak, (İlkay İşler dk.77), Osman Şahin, (Ali Kılıç dk.53), Fatih Yiğit Şanlıtürk, (Batuhan Özgan dk.53), Ensar Bilir

Goller: Okan Toprak (dk.8), Sitenliy Okavuçi (dk.38), Enes İslam İlkin (dk.48), Halil Yılmaz 8dk.63) (Bitlis 1916 Spor)

Sarı kartlar: Enes İslam İlkin, Gürkan Başkan (Bitlis 1916 Spor), Osman Şahin, (Erciyes 38 FSK)

Kırmızı kart: Mehmet Eksik (dk.30) (Erciyes 38 FSK)

Kaynak: İHA
Türkiye Futbol FederasyonuMehmet EksikErciyesBitlisSporSon Dakika

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