Erciyes 38'in 3 milyon TL'lik cezası 1,5 milyon TL'ye indirildi - Son Dakika
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Erciyes 38'in 3 milyon TL'lik cezası 1,5 milyon TL'ye indirildi

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Erciyes 38\'in 3 milyon TL\'lik cezası 1,5 milyon TL\'ye indirildi
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Erciyes 38 Futbol Kulübü'ne U14, U15 ve U19 Gelişim Ligleri'ne katılmadığı için AFDK tarafından verilen toplam 3 milyon TL ceza, Tahkim Kurulu tarafından 1,5 milyon TL'ye indirildi. TFF, AFDK kararının düzeltilerek onandığını açıkladı.

Türkiye 3. Lig ekiplerinden Kayseri Erciyesspor Kulübü'ne, Amatör Futbol Disiplin Kurulu tarafından ceza verildi.

Türkiye 3. Lig 3. Grup'ta bulunan Erciyes 38 Futbol Kulübü'ne U14, U15 ve U19 Gelişim Ligi'ne katılmamasından dolayı Amatör Futbol Disiplin Kurulu (AFDK) tarafından para cezası verildi. Kurulun her bir gelişim ligi için uyguladığı 1'er milyon TL'lik, toplam 3 milyon TL'lik ceza, Tahkim Kurulu tarafından 1/2 oranında düşürüldü ve 500'er bin TL'den 1,5 milyon TL'ye düşürüldü. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamada; "Erciyes 38 Futbol Kulübü'nün AFDK'nın 14 Ekim 2026 tarihli itirazı neticesinde; Erciyes 38 Futbol Kulübü'nün U14, U15 ve U19 Gelişim Liglerine katılma evraklarının bulunmaması ve katılım sağlamaması nedeniyle Gelişim Ligi Statüsü'nün 3/3-6. ve 3/7. maddeleri uyarınca 1.000.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına dair kararda Futbol Disiplin Talimatı'nın 13. maddesi uyarınca takdiren 1/2 oranında indirim uygulanarak sonuç cezanın 500.000 TL para cezası şeklinde AFDK kararının düzeltilerek onanmasına, oybirliğiyle karar verildi" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: İHA
Türkiye Futbol FederasyonuErciyesFutbolSporSon Dakika

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