Erciyes FK Kaptanı Bebek Sevinci

Erciyes 38 Futbol Spor Kulübü takım kaptanı Artun Akçakın'ın eşi Sema Akçakın, bir erkek bebek dünyaya getirdi. Akçakın çifti bebeklerine Aren ismini verdi.

Mavi-siyahlıların resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan paylaşımda, "Kaptanımız Artun Akçakın ve değerli eşi Sema Akçakın'ın bir erkek çocuğu dünyaya geldi. Futbolcumuzu ve eşini tebrik ediyor; yeni doğan bebeklerine uzun, sağlıklı ve mutlu bir ömür diliyoruz" denildi.