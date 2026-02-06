Büyükşehir ile Erciyes Kayak Merkezi'nde Kış Spor Festivali zamanı - Son Dakika
Büyükşehir ile Erciyes Kayak Merkezi'nde Kış Spor Festivali zamanı

06.02.2026 11:25  Güncelleme: 11:26
Dünyanın en iyi kayak merkezleri arasında yer alan Erciyes Kayak Merkezi, 7-8 Şubat tarihlerinde düzenlenecek Kış Spor Festivali ile kış sporları tutkunlarına unutulmaz bir deneyim sunacak. Festivalde çeşitli etkinlikler ve gösteriler yer alacak.

Dünyanın en iyi 25 kayak merkezi listesinde Türkiye'yi temsil eden Erciyes Kayak Merkezi, 7-8 Şubat günlerinde muhteşem etkinliklerin yer aldığı Kış Spor Festivali'ne ev sahipliği yapacak. Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen festival, iki gün boyunca spor, eğlence ve rekabet dolu etkinliklerle kış sporları heyecanını zirvede yaşatacak.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin master planı ile kente kazandırılan ve yine Büyükşehir'in vizyoner yatırımları ile gelinen noktada dünyanın en iyi kayak merkezleri arasına girerek Türkiye'nin kış turizminde amiral gemisi olan Erciyes Kayak Merkezi, kış sporları tutkunlarının ilgi odağı olmaya devam ediyor.

Bu kapsamda 19 mekanik tesisi, 41 pisti ve 112 kilometre pist uzunluğu ile yurt içinden ve yurt dışından kayak ve snowboard tutkunlarının akınına uğrayan Erciyes Kayak Merkezi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin çeşitli etkinlikleri ile de kış sporuna yeni bir soluk getiriyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin, Kayseri Erciyes A.Ş. tarafından yönetilen Erciyes Kayak Merkezi'nde düzenlediği Kış Spor Festivali, tüm heyecanı ile başlıyor. Festival, 7-8 Şubat günlerinde kış sporları tutkunlarını ağırlayacak.

Her yaştan katılımcıya hitap eden çok sayıda sportif ve eğlenceli etkinlik planlanan festival kapsamında gece kayağı gösterisi, atla geçiş gösterisi, karda yakartop, slackline, lazer run, balon futbolu, çuval yarışı, halat çekme, kar voleybolu, lastik yuvarlama yarışı, snowball (kar topu) yarışı ve labirent oryantiring parkuru yer alıyor.

Büyükşehir'in Kış Spor Festivali 7 Şubat Cumartesi günü saat 10.00'da başlayacak ve gün boyu süren spor ve eğlence dolu etkinlikler, saat 19.00'da gerçekleştirilecek gece kayağı gösterisi ile Erciyes'e ayrı bir renk katacak. 8 Şubat Pazar günü de festival kapsamındaki etkinlikler kış sporları tutkunlarına unutulmaz bir Erciyes deneyimi sunacak. Katılımcılara festival boyunca sıcak çorba, salep ve sucuk ekmek ikramları da yapılacak.

Erciyes Tekir Kapı'da gerçekleşecek spor, eğlence ve rekabet dolu Erciyes Kış Spor Festivali, spor ve kış coşkusunu tüm katılımcılara yaşatacak. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

