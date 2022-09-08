Erdem Çetinkaya yeniden Bodrumspor'da - Son Dakika
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Erdem Çetinkaya yeniden Bodrumspor'da

08.09.2022 17:27
Erdem Çetinkaya yeniden Bodrumspor'da

SPOR Toto 1'inci Lig'de lider konumda bulunan Bodrumspor, Kasımpaşa forması giyen Erdem Çetinkaya'yı renklerine bağladı.

SPOR Toto 1'inci Lig'de lider konumda bulunan Bodrumspor, Kasımpaşa forması giyen Erdem Çetinkaya'yı renklerine bağladı. Geçen sezon Bodrumspor'da ter döken 21 yaşındaki santrfor, 1 yıllığına tekrar yeşil-beyazlı ekibe kiralandı. Erdem'in satın alma opsiyonu ile alındığı bildirildi.


- Bodrum
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Fernando Muslera: Önemli olan herkesin, Galatasaray oyuncusu olduğunu bilmesi Fernando Muslera: Önemli olan herkesin, Galatasaray oyuncusu olduğunu bilmesi Bodrumspor, Kasımpaşa'dan Erdem Çetinkaya'yı transfer etti Bodrumspor, Kasımpaşa'dan Erdem Çetinkaya'yı transfer etti
Kaynak: DHA

Kasımpaşa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Erdem Çetinkaya yeniden Bodrumspor'da - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erdem Çetinkaya yeniden Bodrumspor'da - Son Dakika
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