SPOR Toto 1'inci Lig'de lider konumda bulunan Bodrumspor, Kasımpaşa forması giyen Erdem Çetinkaya'yı renklerine bağladı. Geçen sezon Bodrumspor'da ter döken 21 yaşındaki santrfor, 1 yıllığına tekrar yeşil-beyazlı ekibe kiralandı. Erdem'in satın alma opsiyonu ile alındığı bildirildi.
- Bodrum
Kaynak: DHA
Kasımpaşa, Spor, Son Dakika
Son Dakika › Spor › Erdem Çetinkaya yeniden Bodrumspor'da - Son Dakika
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