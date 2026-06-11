Erden Timur Tahliye Oldu - Son Dakika
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Erden Timur Tahliye Oldu

11.06.2026 20:21
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Eski Galatasaray yöneticisi Erden Timur, suçlamalarla tutuklu bulunduğu cezaevinden tahliye edildi.

Haber: ÇAĞATAN AKYOL - Kamera: MEHMET ÇALPAR

(İSTANBUL) - Futbolda yasa dışı bahis soruşturması kapsamında gözaltına alınıp 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçlamasıyla tutuklanan eski Galatasaray Spor Kulübü yöneticisi Erden Timur, Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi'nden tahliye edildi. ANKA Haber Ajansı'na konuşan Timur'un ilk sözleri "Beni buraya gönderenlere, iftira edenlere, hepsine Allah razı olsun diyorum" oldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca futbolda yasa dışı bahis soruşturmasına yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ancak 29 Aralık 2025 tarihinde 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçlamasıyla tutuklanan eski Galatasaray Spor Kulübü yöneticisi Erden Timur, Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi'nden akşam saatlerinde tahliye edildi. Cezaevi önünde Timur'u karşılayan yakınları ve dostları "Erden Timur oley" sloganı attı.

Sevenleriyle sarılarak hasret gideren Timur, ANKA Haber Ajansı'na konuştu. Timur'un ilk sözleri "Çok şükür. Güzel bir deneyimdi desem insanlar farklı anlayacaklar herhalde. Çok şükür, buradan çok güzel şeylerle ayrılıyorum. Allah her şeyin içinde muhakkak bir cevher veriyor. Zorluk da değil aslında. Bunların içinde önemli olan cevheri bulmak. Ben de beni buraya gönderenlere, iftira edenlere, hepsine Allah razı olsun diyorum. Çünkü burada yaşadığımız şeyler çok güzeldi ancak onu diyebilirim. Allah büyük" oldu.

Kaynak: ANKA

Galatasaray, Erden Timur, 3. Sayfa, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Erden Timur Tahliye Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Betül Emine Eagle Betül Emine Eagle:
    aynı zamanda futbolda bahis yapanlar var atıyor para oysa bizim gençler işsiz kalıyo bunların yargısı da hızlı geçiyodur ?? 0 0 Yanıtla
  • Ceyda Turan Ceyda Turan:
    teknoloji var da adalet yok artık. şeffaflık filan hepsi boş. eski zamanlar daha iyiydi. 0 0 Yanıtla
  • Ayşe Kerimzadeoğlu Ayşe Kerimzadeoğlu:
    vay be şaşırdım doğrusu böyle bir haberi beklemiyor insan da öyle görünüyo ki mahkeme kendi kararını vermiş oldu herhalde bu tür işlerde sonuçlar her zaman belli olmuyodur belki yargı süreci devam eder merak ediyorum bakalım neler gelecek 0 0 Yanıtla
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