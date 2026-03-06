Erden Timur'un şirketlerine TMSF kayyum olarak atandı - Son Dakika
Erden Timur'un şirketlerine TMSF kayyum olarak atandı

Erden Timur'un şirketlerine TMSF kayyum olarak atandı
06.03.2026 21:34
Futbolda bahis oynama ve şike iddiasıyla yürütülen soruşturmada tutuklanan Erden Timur'un sahibi veya ortağı olduğu şirketlere TMSF kayyum olarak atandı.

Bahis ve şike suçlamasıyla 29 Aralık 2025'te tutuklanan Erden Timur'a bir kötü haber daha geldi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, Erden Timur hakkında "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" iddiasıyla inceleme başlatıldı.

TİMUR'UN ŞİRKETLERİNE TMSF EL KOYDU

Başsavcılık yaptığı açıklamada, Timur'un ortağı ve sahibi olduğu, öncül suçlardan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin aklanmasında kullanıldığı iddia edilen şirketlere Sulh Ceza Hakimliği kararıyla Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) kayyum olarak atandığını belirtti.

ERDEN TİMUR TUTUKLANMIŞTI

Futbol dünyasında 'bahis oynama' ve 'şike' iddialarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve savcılık işlemlerinin ardından dosyası ayrılan eski Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur, çıkarıldığı hakimlikçe 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçundan tutuklanmıştı.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Aras Çolak Aras Çolak:
    bu şahsın görev yaptığı kulübün o dönemlerdeki para akışları da incelenmeli.. 5 2 Yanıtla
  • Sadettin Usta Sadettin Usta:
    qhHahhahahahahha 2 0 Yanıtla
  • bdh76xgfwj bdh76xgfwj:
    Bu ülkede zengin yatan fakir fakir yatan zengin kalkar. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
