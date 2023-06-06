Erden Timur'un elindeki telefonun sırrı çözüldü! Youri Tielemans'a kutlamaları canlı izletti

Davutoğlu yeni kabinede 2 isimden memnun: Başbakan olsaydım ben de bizzat bakan yapardım

Davutoğlu'ndan gündem yaratacak Soylu iddiası: Sorun olmasın diye bu yolu izlediler

Galatasaray, Süper Lig'deki 23. şampiyonluğunu görkemli bir organizasyona kutladı. Nef Stadı'nda yapılan kutlamalara Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, sahaya elinde telefonla çıktı. Timur'un Youri Tielemans'a kutlamaları izlettiği öne sürüldü.

ELİNDE TELEFONLA SAHAYA ÇIKMASI GÜNDEM OLDU

Erden Timur'un şampiyonluk kutlamalarında sahaya elinde telefonla çıkması ve o anları birine izletmesi gündem olmuştu. Timur'un kutlamaları kime canlı olarak izlettiğini merak edilirken, telefonun diğer ucundaki ismin Youri Tielemans olduğu iddia edildi.

TIELEMANS'A CANLI İZLETTİ

Fanatik'te yer alan habere göre, Timur'un uzun süredir görüştüğü ve transferi için büyük çaba harcadığı Youri Tielemans'a Nef Stadı'ndaki kutlamaları canlı izlettiği öne sürüldü.