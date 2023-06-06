Erden Timur'un elindeki telefonun sırrı çözüldü! Youri Tielemans'a kutlamaları canlı izletti - Son Dakika
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Erden Timur'un elindeki telefonun sırrı çözüldü! Youri Tielemans'a kutlamaları canlı izletti

06.06.2023 10:07

Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında sahaya elinde telefonla çıkan Erden Timur'un kutlamaları canlı olarak dünyaca ünlü futbolcu Youri Tielemans'a izlettiği iddia edildi. Timur uzun süredir görüşmelerini sürdüğü Belçikalı orta sahaya sarı-kırmızılı formayı giydirmek için büyük çaba harcıyor.

Galatasaray, Süper Lig'deki 23. şampiyonluğunu görkemli bir organizasyona kutladı. Nef Stadı'nda yapılan kutlamalara Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, sahaya elinde telefonla çıktı. Timur'un Youri Tielemans'a kutlamaları izlettiği öne sürüldü.

ELİNDE TELEFONLA SAHAYA ÇIKMASI GÜNDEM OLDU

Erden Timur'un şampiyonluk kutlamalarında sahaya elinde telefonla çıkması ve o anları birine izletmesi gündem olmuştu. Timur'un kutlamaları kime canlı olarak izlettiğini merak edilirken, telefonun diğer ucundaki ismin Youri Tielemans olduğu iddia edildi.

Erden Timur'un elindeki telefonun sırrı çözüldü! Youri Tielemans'a her şeyi canlı canlı izletti

TIELEMANS'A CANLI İZLETTİ

Fanatik'te yer alan habere göre, Timur'un uzun süredir görüştüğü ve transferi için büyük çaba harcadığı Youri Tielemans'a Nef Stadı'ndaki kutlamaları canlı izlettiği öne sürüldü.

Erden Timur'un elindeki telefonun sırrı çözüldü! Youri Tielemans'a her şeyi canlı canlı izletti
Youri Tielemans
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Son Dakika Spor Erden Timur'un elindeki telefonun sırrı çözüldü! Youri Tielemans'a kutlamaları canlı izletti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Erden Timur'un elindeki telefonun sırrı çözüldü! Youri Tielemans'a kutlamaları canlı izletti - Son Dakika
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