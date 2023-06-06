Galatasaray, Süper Lig'deki 23. şampiyonluğunu görkemli bir organizasyona kutladı. Nef Stadı'nda yapılan kutlamalara Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, sahaya elinde telefonla çıktı. Timur'un Youri Tielemans'a kutlamaları izlettiği öne sürüldü.
Erden Timur'un şampiyonluk kutlamalarında sahaya elinde telefonla çıkması ve o anları birine izletmesi gündem olmuştu. Timur'un kutlamaları kime canlı olarak izlettiğini merak edilirken, telefonun diğer ucundaki ismin Youri Tielemans olduğu iddia edildi.
Fanatik'te yer alan habere göre, Timur'un uzun süredir görüştüğü ve transferi için büyük çaba harcadığı Youri Tielemans'a Nef Stadı'ndaki kutlamaları canlı izlettiği öne sürüldü.
Son Dakika › Spor › Erden Timur'un elindeki telefonun sırrı çözüldü! Youri Tielemans'a kutlamaları canlı izletti - Son Dakika