Erdinç Sözer: "Önemli bir galibiyet aldık" - Son Dakika
Üye Girişi

Erdinç Sözer: "Önemli bir galibiyet aldık"

01.05.2022 00:39
Erdinç Sözer: "Önemli bir galibiyet aldık"

Kasımpaşa deplasmanında 3-2 kazanan Başakşehir'de Teknik Sorumlu Erdinç Sözer, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında hedeflerinin lig sonuna kadar çıkabildikleri en üst basamak olduğunu söyleyerek, önemli bir galibiyet aldıklarını ifade etti.

Kasımpaşa deplasmanında 3-2 kazanan Başakşehir'de Teknik Sorumlu Erdinç Sözer, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında hedeflerinin lig sonuna kadar çıkabildikleri en üst basamak olduğunu söyleyerek, önemli bir galibiyet aldıklarını ifade etti.

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Kasımpaşa'yı deplasmanda 3-2 mağlup eden Başakşehir'de Teknik Sorumlu Erdinç Sözer maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu. Önemli bir mücadeleye çıktıklarını söyleyen Sözer, "Sezonun sonu geliyor. Hedeflerimizi kararlaştırmıştık. Avrupa için oynuyoruz. Bugün galibiyeti çok hak ettik. İlk yarıda çok domine edemedik oyunu. Kasımpaşa çok iyi bir takım. Yine de oyunumuzu sahaya yansıtıp ilk golü bulduktan sonra 2., 3. golü bulup bitirmemiz lazımdı maçı. İlk kontradan golü yedik ve ilk yarı 1-1 bitecek derken takımımız hızlı şekilde golü buldu ve önde girdik devreye. İkinci yarıda 3. golü bulduk. Maçtan biraz kavga gürültü oldu ama bunlar normal bir şey. İyi savunduk ve maçı kazanmasını bildik. Önemli bir galibiyet aldık ve bunun için mutluyuz" dedi.

"Hedefimiz üst sıralar"

Hedeflerinin her zaman daha da yukarısı olduğunu söyleyen Sözer, "Hedeflerimizi söylemiştik. Her zaman üst sıralar için oynuyoruz. Konyaspor mağlup oldu. Biz maçtan maça bakıyoruz. Haftaya sahamızda Galatasaray'a oynuyoruz. Maçları hesaplayacağız ve sonrasında bakacağız. Hedefimiz üst sıralarda yer almak" dedi. Takımdaki eksiklerle ilgili de konuşan Sözer, "Okaka geçen haftadan bu yana sakattı. Bireysel çalışıyor. Biz onu yavaş yavaş takıma katmaya çalışacağız. Duarte ilk yarıda çıktı. Donk'un müdahalesi sonrasında sakatlandı. Yarın bakacağız. Haftaya oynamasını isteriz tabii ki" diyerek sözlerini tamamladı. - İSTANBUL

YORUMLAR
500
Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 2 Medipol Başakşehir: 3 (Maç sonucu) Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 2 Medipol Başakşehir: 3 (Maç sonucu) Medipol Başakşehir yenilmezlik serisini 5 maça çıkardı Medipol Başakşehir yenilmezlik serisini 5 maça çıkardı

Spor Toto Süper Lig, Başakşehir, Kasımpaşa, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Erdinç Sözer: 'Önemli bir galibiyet aldık' - Son Dakika


Son Dakika
00:35 Antalyaspor, Trabzonspor maçından sonra açıkladı: Futbolcularımızı dövdüler
00:21 İmamoğlu'nun, Trabzonspor için paylaştığı tebrik görselindeki detay gündem oldu
00:14 Fenerbahçeliler, Bağdat Caddesi'nde şampiyonluğu kutlayan Trabzonluları taşladı
00:05 Canlı yayında Abdullah Avcı ve muhabir ne yapacağını şaşırdı!
23:42 Hadise ve Mehmet Dinçerler, davetlileri görüntü almamaları için tek tek uyarmışlar
23:29 Hadise ve sevgilisi Mehmet Dinçerler Çırağan'da evlendi!
23:27 Bağdat Caddesi'nde Fenerbahçe ile Trabzonspor taraftarı birbirine girdi
23:19 Trabzonspor'a şampiyonluğu için tebrik mesajları yağıyor
23:12 Trabzonspor'un şampiyonluğunun ardından Fenerbahçe'den olay çağrı: Savcılar göreve
23:06 Dünya, Trabzonspor maçı sonrası ortaya çıkan görüntüyü konuşuyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.05.2022 00:46:23. #1.11#
SON DAKİKA: Erdinç Sözer: "Önemli bir galibiyet aldık" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement