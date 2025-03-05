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Erzurumlu Milli güreşçi ve GSİM Spor Uzmanlarından Eren Dursun Turan, Güreş İl Temsilcisi oldu.

Dadaşlar Diyarı Erzurum'un yetiştirmiş olduğu en önemli milli güreşçilerden biri olan ve ata sporumuz Karakucakta da başpehlivanlık unvanını alan Eren Dursun Turan Türkiye Güreş Federasyonu Erzurum İl Temsilcisi oldu. Görev bayrağını yılların tecrübeli ismi Battal Alpkılıç'tan devralan çiçeği burnunda il temsilcisi Eren Dursun Turan, bundan böyle Erzurum'da güreşe yön verecek. Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül ve ekibinin güvenerek göreve atadığı Milli güreşçi, sporculuğunun yanı sıra yönetici olarak da ata sporuna hizmet verecek.

Güreş camiası mutlu

Eren Dursun Turan'ın Türkiye Güreş Federasyonu (TGF) İl Temsilcisi olması spor ve güreş camiasında büyük bir memnuniyet oluşturdu. Sporseverler, Ata sporumuz güreşte il temsilciliğine atanan Turan'ı tebrik etti.

Güreşseverler, "Tebrikler Eren Dursun Turan. Güreşin yeni patronu İl temsilciliğin hayırlı olsun, bu yeni başlangıcın sana ve sevdiklerine başarı ve mutluluk getirmesini diliyoruz" ifadelerine yer verdiler.

Bana güvenenleri mahcup etmeyeceğim

Ata sporumuz güreşte minderin yeni patronu olan Eren Dursun Turan, Pehlivanlar diyarı Erzurum'da güreşe il temsilcisi olarak hizmet edecek olmanın gururunu yaşadığını söyledi.

Turan, "Bana güvenen başta Türkiye Güreş Federasyonu Başkanımız Taha Akgül, yönetim kurulu üyeleri, Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Levent Çakmur ile Spor Hizmetleri Müdürümüz Erdoğan Dönmez ile tüm camiamızı mahcup etmeyeceğim. Büyük bir heyecanla bu görevi yapacağım. Bugüne kadar ki, hizmetlerinden dolayı Battal ağabeye (Alpkılıç) teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Çakmur ve Dönmez'den tebrik

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül ve ekibinin güreş il temsilciliğine atadığı Eren Dursun Turan'ı tebrik edenler arasında Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur ile Spor Hizmetleri Müdürü Erdoğan Dönmez oldu. Kurumda spor uzmanı olarak görev yapan Eren Dursun Turan'ın genç dinamik kişiliği ile ata sporumuza en güzel şekilde hizmet edeceğini ifade eden Çakmur ve Dönmez, "Battal Alpkılıç uzun süre ata sporumuza hizmet etti. Şimdi görev bayrağı Eren Dursun Turan'a geçti. İnşallah kendisi bu görev bayrağını daha da yukarılara çekecek. Kendisine güveniyoruz. Hayırlı olsun, başarılar dileriz" şeklinde konuştular.

Eren Dursun Turan kimdir?

Dadaş pehlivan Eren Dursun Turan Yıldızlar Avrupa Şampiyonu. Gençler Balkan Şampiyonu . Yağlı güreş büyük orta pehlivanı. Karakucak Başpehlivan. 10 dan fazla Türkiye şampiyonu. Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Uzmanı.

Öte yandan Eren Dursun Turan'ın Güreş İl Temsilciliği görevini devraldığı Battal Alpkılıç'ın ise Türkiye Geleneksel Güreşleri Erzurum İl Temsilciliği için müracaat ettiği öğrenildi. - ERZURUM