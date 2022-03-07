Eren Karadağ: "Gol attığım için mutluyum" - Son Dakika
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Eren Karadağ: "Gol attığım için mutluyum"

07.03.2022 03:38

- Eren Karadağ: "Gol attığım için mutluyum" Evren Korkmaz: "İyi bir üç puan oldu' Spor Toto 1. Lig'in 28. hafta karşılaşmasında Adanaspor, Manisa Futbol Kulübü'nü 2-0 mağlup etti.

- Eren Karadağ: "Gol attığım için mutluyum"

Evren Korkmaz: "İyi bir üç puan oldu'

ADANA - Spor Toto 1. Lig'in 28. hafta karşılaşmasında Adanaspor, Manisa Futbol Kulübü'nü 2-0 mağlup etti. Maçın ardından Adanaspor'da ilk golün sahibi Eren ile Evren Korkmaz açıklamalarda bulundu.

"Gol attığım için çok mutluyum" diyen Eren Karadağ, "Buraya alışma sürecim çok kolay oldu. Lider ile ikinci ile oynadık. Zor haftalara girdiğimizi düşünüyorum. Yeni bir serinin başlangıcı olur inşallah. 6 haftadan sonra iyi oldu. Kırmızı kart için bir şey söyleyemeyeceğim. Taraftara teşekkür ediyoruz. İtici gücümüz onlar bizim. Yanımızda olduklarında biz her zaman iyiye gitmeye çalışacağız" dedi

Taraftarlara teşekkür eden Evren Korkmaz ise, "Çok güzel galibiyet oldu. İyi bir üç puan oldu. Önde daha fazla basmak istedik. Taraftarımıza ihtiyacımız var. Onlar yanımızda oldukça daha motive oluyoruz" diye konuştu.

Eren Karadağ: Gol attığım için mutluyum
Eren Karadağ: Gol attığım için mutluyum
Eren Karadağ: Gol attığım için mutluyum

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Eren Karadağ: 'Gol attığım için mutluyum' Eren Karadağ: 'Gol attığım için mutluyum' Adanaspor-Manisa FK maçının ardından Adanaspor-Manisa FK maçının ardından

Adanaspor, Spor Toto, Karadağ, Evren, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Eren Karadağ: 'Gol attığım için mutluyum' - Son Dakika


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