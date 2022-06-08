Ergene Velimeşespor'da Bezgin yeniden başkan - Son Dakika
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Ergene Velimeşespor'da Bezgin yeniden başkan

08.06.2022 13:40
Ergene Velimeşespor'da Bezgin yeniden başkan

Tekirdağ'ın profesyonel liglerdeki tek temsilcisi Ergene Velimeşespor'un olağan genel kurulu kulüp binasında gerçekleştirildi.

Tekirdağ'ın profesyonel liglerdeki tek temsilcisi Ergene Velimeşespor'un olağan genel kurulu kulüp binasında gerçekleştirildi. Yeni yönetimin belirlendiği genel kurulda başkanlığa yeniden Serkan Bezgin seçildi.

Ergene Velimeşespor takımının kullandığı Ergene Belediyesi Naim Süleymanoğlu Tesisleri'nde gerçekleştirilen genel kurul saygı duruşunda bulunulması ve divan kurulunun seçilmesi ile başladı. Divan kurulu başkanlığını Doğan Durmaz'ın yaptığı genel kurulda kısa bir konuşma yapan Kulüp Başkanı Serkan Bezgin, "Yönetimimiz göreve geldiği andan itibaren dernek tüzüğümüz doğrultusunda faaliyetlerini yerine getirdi. Göreve geldiğimiz 2021-2022 sezonunda yönetim kurulumuz ve teknik kadronun yoğun çalışmaları neticesinde ligi tamamladık. Üzülerek söylüyorum ki 3. Lig'e düşmüş bulunuyoruz" dedi.

Dilek ve temenniler bölümünde söz alan Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel de, "Velimeşespor tabii ki küçümsenecek bir takım değil, bugün Türkiye'nin her tarafında ismi olan bir takım. Bu noktaya kolay gelmedik. Hakikaten büyük emek var. Geçmiş dönemde görev alan başkanlarımıza, arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bugünlere gelmek hiç kolay değil. Hayal edemeyeceğimiz bir noktaya gelindi" diye konuştu. - TEKİRDAĞ

Ergene Velimeşespor'da Bezgin yeniden başkan
Ergene Velimeşespor'da Bezgin yeniden başkan
Ergene Velimeşespor'da Bezgin yeniden başkan
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Kaynak: İHA

Naim Süleymanoğlu, Tekirdağ, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ergene Velimeşespor'da Bezgin yeniden başkan - Son Dakika

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