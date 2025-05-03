Ergin Ataman'ın oğlu babasının yuhalanmasına dayanamadı - Son Dakika
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Spor

Ergin Ataman'ın oğlu babasının yuhalanmasına dayanamadı

Ergin Ataman\'ın oğlu babasının yuhalanmasına dayanamadı

Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman'ın oğlu Sarp Ataman, Anadolu Efes'e karşı alınan mağlubiyet ve maçta yaşananlar sonrası dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Sarp Ataman, babasının Anadolu Efes taraftarlarıyla yaşadığı gerginliğin ardından yaptığı paylaşımda "Bugün hayatımın sonuna kadar saklayacağımı düşündüğüm eşyalar çöpte huzurlu bir akşam geçirebilirler" ifadelerini kullandı.

03.05.2025 11:08
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Basketbol THY Euroleague'nin play-off serisi dördüncü maçında Ergin Ataman'ın ekibi Panathinaikos AKTOR, deplasmanda Anadolu Efes'e 85-82 mağlup oldu.

MAÇ SONU ORTALIK KARIŞTI

Karşılaşmanın son anlarında lacivert-beyazlı taraftarlar ile Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman arasında gerginlik yaşandı. Maçın bitimine 16 saniye kala bir pozisyonun ardından hakemlerin inceleme yaptığı esnada tribünler Ergin Ataman'a yönelik, "Ergin Ataman mola alsana" şeklinde tezahüratlarda bulundu.

Bu tezahüratlara çok sinirlenen Ataman, Anadolu Efes ile THY Euroleague'de kazandığı şampiyonlukların yer aldığı bayrakları gösterdi. Deneyimli başantrenör, hakemlerle konuşmasının ardından müsabakanın bitmesini beklemedi ve soyunma odasına gitti.

Ergin Ataman'ın oğlu babasının yuhalanmasına dayanamadı

"ÇÖPTE HUZURLU BİR AKŞAM GEÇİREBİLİRLER"

Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman'ın oğlu Sarp Ataman, Anadolu Efes mağlubiyetinin ardından sosyal medyadan dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Sarp Ataman paylaşımında; "Bugün hayatımın sonuna kadar saklayacağımı düşündüğüm eşyalar çöpte huzurlu bir akşam geçirebilirler" ifadelerini kullandı.

İşte o paylaşım;

Ergin Ataman'ın oğlundan maç sonu paylaşım: Çöpte huzurlu bir akşam geçirebilirler

Panathinaikos, Anadolu Efes, Panathinakos, Ergin Ataman, Sosyal Medya, Medya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ergin Ataman'ın oğlu babasının yuhalanmasına dayanamadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (18)

  • Oa343862!:
    Bu ülkenin insanları başarılı vatandaşlarını cezalandırır, Başarısız insanları baş tacı eder. 142 12 Yanıtla
  • Sergen:
    efesin taraftarı değil onlar. efes taraftarı futbol izlemeyen çok eskiden beri süregelen basketbol izleyicileridir ki onlar da elit takılıyorlar :D maçlara okullardan öğrencileri falan götürüyorlar ya da böyle maçlarda fb gs bjk gidiyor ki bu maça da fb tezahüratlarını yaptıklarına göre fb doluşmuş :)) ergin hoca bunları her seferinde eledikçe çıvdıvıyolar :D:D:DD 102 8 Yanıtla
  • Titanik61:
    Anadolu Efes’e yaşattığın şampiyonluklar icin sana minnettarız Hocam Anadolu Efes Senin kulübün bir avuc provakatörün yaptığı Anadolu Efes kulübünü bağlamaz Ama yaşananlar utanc verici cok cirgin Erkin Ataman Herzaman heryerde Alkışı Hak Eden Büyük bir Spor Adamı Türk basketbol Tarihe Adını Altın Harflerle Yazdırdı Cok kırılsanda Sakın Anadolu Efese kızma Hocam Anadolu Efes Senin önderliğinde daha cok kupa kazanacak Büyük hoca 91 9 Yanıtla
  • Ali Arslan:
    Böyle babanın böyle evladı olur, yeğenim milletinde çokta skndeydiniz... 3 56 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    SONU NA KADAR GALATASARAY IN EVLADI ERGIN ATAMAN. SONUNA KADAR PANA. SIRADA FENEV EZIKLERI VAR 44 7 Yanıtla
  • bülent yılmaz:
    fenevYAPILIların kuyruk acısıVAR GS seninle ATAMAN Daima 29 2 Yanıtla
  • Doğrucu zırto:
    taraftarın yaptığı yanlış Ama siz de akıllı olun oğlum dönüp dolaşıp Türkiye'ye geleceksiniz 12 11 Yanıtla
  • 633148:
    engin ataman bence kendine bir sütyen alma zamanın gelmiş 5 17 Yanıtla
  • 980615:
    yahu arkadaş bu engin ataman herkesle sorun yaşıyor gs dışında herkesle problemi bar. bir tarafla tek sorun yaşasa engin masum diyeceğiz ama öyle değil herkesle soru. yaşayan engin sorunlu demekki. 4 15 Yanıtla
  • Sena2007:
    Babasının oğlu şaşırdık mı tabiki de hayır aynı karekterde ergin ataman i adam yapan Efes e sizin yaptığınızı Yunanlılar yapmaz capsizlar 1 13 Yanıtla
  • ABDULLAH YAYLA:
    ÇOCUK ÇOCUKSU HAREKET YAPMIŞ... NORMAL. O KOÇU SEVMEM 5 0 Yanıtla
  • 232379:
    Oha Bu Nasil Resim Böyle İnsanlarin Aklına Kötü Kötü Şeyler Geliyor 0 2 Yanıtla
  • Oğuz Kuru:
    Dün Dündür Bugün Bugündür yüzü yaşattıkları geçti gitti Şu an Yunan takımında önemli olan o 0 2 Yanıtla
  • Mehmet Akif:
    Dünyanın en nankör milletiyiz, herşey iyiken yere göğe sığdıramayız iyi değilken gözümüzü kan bürür.. ne milletiz bee 0 1 Yanıtla
  • Erol null:
    taraftarı kışkırtmacak , sporun doğasında var , kaldıramıyorsa bırakacak, düzgün insanlar yapacak.. 1 0 Yanıtla
  • Erdal Cekicoglu:
    Bizim milletimiz böyle aşağılık böyle nankör böyle ahlaksız oldu işte..hep kendi bildiklerini doğru zandeden cahil bir toplumuz.dünyanın en aşağılık toplumu olma yolunda hızla ilerliyoruz geçmeye çok az kaldı çünkü yeni nesile çocuklara ahlakla ilgili hiç birşey öğretmiyoruz veriyoruz telefonu eline kendisi nasıl yetişirse yetişsin önemli değil. 1 0 Yanıtla
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