Ergin Ataman\'ın oğlu babasının yuhalanmasına dayanamadı

Sergen:

efesin taraftarı değil onlar. efes taraftarı futbol izlemeyen çok eskiden beri süregelen basketbol izleyicileridir ki onlar da elit takılıyorlar :D maçlara okullardan öğrencileri falan götürüyorlar ya da böyle maçlarda fb gs bjk gidiyor ki bu maça da fb tezahüratlarını yaptıklarına göre fb doluşmuş :)) ergin hoca bunları her seferinde eledikçe çıvdıvıyolar :D:D:DD