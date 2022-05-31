SPOR Ergin Ataman: Tüm Galatasaray taraftarına minnettarım - Son Dakika
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SPOR Ergin Ataman: Tüm Galatasaray taraftarına minnettarım

31.05.2022 23:05

SPOR Ergin Ataman: Tüm Galatasaray taraftarına minnettarım"Tempoyu düşürüp biraz daha set hücumuna ve içeriye yönelmeye çalışıyoruz""Çok uzun bir aradan sonra Galatasaray'ı böyle bir atmosferde görmek beni çok mutlu etti""Başkanımızla, Galatasaray başkanı telefonda konuşmuşlar""Larkin'in durumu...

SPOR Ergin Ataman: Tüm Galatasaray taraftarına minnettarım

"Tempoyu düşürüp biraz daha set hücumuna ve içeriye yönelmeye çalışıyoruz"

"Çok uzun bir aradan sonra Galatasaray'ı böyle bir atmosferde görmek beni çok mutlu etti"

"Başkanımızla, Galatasaray başkanı telefonda konuşmuşlar"

"Larkin'in durumu maç saatinde belli olur"

Ata SELÇUK - Sezer AFŞAR/ İSTANBUL, (DHA) - Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, "Maçın başında çıktığım sırada beni ayakta alkışlayan tüm Galatasaray taraftarlarına minnettarlığımı tekrar söylüyorum" dedi.

ING Basketbol Süper Ligi Play-Off Yarı Final Serisi üçüncü maçında Anadolu Efes, deplasmanda Galatasaray Nef'i 71-64 mağlup ederek seride 2-1 öne geçti. Müsabakanın ardından Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Kaybettikleri ilk maçın ardından tempoyu düşürme kararı aldıklarını söyleyen deneyimli çalıştırıcı, "Biraz daha set hücumuna, içeriye yönelmeye çalışıyoruz. Bugün de bunu yaptık. Aslında bugün dış atış olarak bir türlü Larkin'den, Micic'ten istediklerimizi bulamadık, son bölüme kadar. Bryant ve Dunston'la maçı sürükledik. Ama maç boyunca iyi savunma yaptık. Etkin bir savunma yaptık. Son periyotta da tecrübemizle maçı kırdık" diye konuştu.

"ÇOK UZUN BİR ARADAN SONRA GALATASARAY'I BÖYLE BİR ATMOSFERDE GÖRMEK BENİ ÇOK MUTLU ETTİ"

Çok güzel bir play-off yarı final serisi olduğunu dile getiren Ataman, şunları söyledi:

"Tabii buna renk katan da Galatasaray taraftarı oldu. Gerçekten çok uzun bir aradan sonra böyle bir atmosferde görmek Galatasaray'ı, beni çok mutlu etti. Galatasaray, Türk basketbolunun lokomotifi olan takımlardan bir tanesi. Aynen Fenerbahçe gibi, Beşiktaş gibi. 15 bin kişinin burada yarattığı atmosfer, Galatasaray'ın Pistiolis ile birlikte yakaladığı çıkışı gerçekten çok güzel. Bunun dışında maçın başında çıktığım sırada beni ayakta alkışlayan tüm Galatasaray taraftarlarına minnettarlığımı tekrar söylüyorum. Onlar bizi Avrupa şampiyonluğu yolunda, EuroLeague şampiyonluğu yolunda, bütün sezon yürekten desteklediler. Bunu ben hep hissettim. Dışarıda, sosyal medyada. Bugün de bunu bana layık gördüler. Ben kendilerine teşekkür ediyorum. Geçtiğimiz maçta ufak tefek tatsızlıklar olmuş, yönetimler bazında. Ama bu da çözüldü. Başkanımızla, Galatasaray başkanı da telefonda konuşmuşlar. İki dost kulüp. Burada çok önemli bir yarı final serisi oynanıyor. Her iki takım da, koçlar da kazanmak için mücadele ediyoruz. Türkiye Basketbol Süper Ligi Yarı Finali'ne yakışan şekilde bir atmosfer ve maç vardı."

"LARKIN'IN DURUMU MAÇ SAATİNDE BELLİ OLUR"

Maç içerisinde bir sakatlık geçiren ve tedavi gördükten sonra oyuna geri dönen Shane Larkin'in son durumuyla ilgili açıklama yapan Ataman, "Ayak parmağına zannediyorum ayakkabı vurdu. Genelde her maçta Larkin yeni ayakkabı giyiyor. Ayağında bir ödem olduğunu söylediler. Bakacaklar, değerlendirecekler. Ona göre bakacağız. Oynatıp oynatamayacağımız maç saatinde belli olur. Oyuncularımız tabii ki yoruldu, biz de rotasyon yapabiliriz kadroda" diyerek sözlerini noktaladı.

SPOR Ergin Ataman: Tüm Galatasaray taraftarına minnettarım
SPOR Ergin Ataman: Tüm Galatasaray taraftarına minnettarım
SPOR Ergin Ataman: Tüm Galatasaray taraftarına minnettarım
SPOR Ergin Ataman: Tüm Galatasaray taraftarına minnettarım
SPOR Ergin Ataman: Tüm Galatasaray taraftarına minnettarım

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Kaynak: DHA

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