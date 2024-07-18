Erhan Çelenk Bucaspor'dan Ayrıldı, Serik Belediyespor'la Anlaştı - Son Dakika
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Erhan Çelenk Bucaspor'dan Ayrıldı, Serik Belediyespor'la Anlaştı

Erhan Çelenk Bucaspor\'dan Ayrıldı, Serik Belediyespor\'la Anlaştı

TFF 2'nci Lig ekibi Bucaspor 1928'in önemli gol ayaklarından olan Erhan Çelenk, takımdan ayrıldı. Sarı-lacivertli yönetimle yapılan görüşmeler sonuçsuz kalınca Erhan'ın sözleşmesi feshedildi. Erhan Çelenk hemen ardından Serik Belediyespor ile anlaşma sağladı. Son 2 sezonda Bucaspor 1928 formasıyla 70 maça çıkan ve 25 gol atan Erhan Çelenk'in ayrılığıyla birlikte Buca ekibi henüz teknik direktörünü belirlemedi.

18.07.2024 10:44
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İZMİR,

TFF 2'nci Lig ekibi Bucaspor 1928'in önemli gol ayaklarından olan Erhan Çelenk takımdan resmen ayrıldı. Sarı-lacivertli yönetim 35 yaşındaki sol kanat oyuncusuyla yaptığı görüşmelerden sonuç alamadı ve Erhan'ın sarı-lacivertlilerle olan sözleşmesi feshedildi. Erhan Çelenk Bucaspor 1928'den ayrılır ayrılmaz Serik Belediyespor'la anlaşma sağladı. Son 2 sezondur Bucaspor 1928 formasını terleten Erhan Çelenk 70 karşılaşmaya çıktı ve 25 kez fileleri sarstı. Yeni sezon öncesi henüz antrenmanların startını vermeyen Buca ekibi teknik direktörünü de belirlemedi.

Kaynak: DHA

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