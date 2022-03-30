Eriksen, kalp krizi geçirdiği sahada gol attı - Son Dakika
Üye Girişi

Eriksen, kalp krizi geçirdiği sahada gol attı

30.03.2022 09:25
Eriksen, kalp krizi geçirdiği sahada gol attı

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Danimarka'nın başkenti Kopenhag'daki Parken Stadı'nda oynanan Danimarka - Finlandiya mücadelesinin 42.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Danimarka'nın başkenti Kopenhag'daki Parken Stadı'nda oynanan Danimarka - Finlandiya mücadelesinin 42. dakikasında geçirdiği kalp krizi sebebiyle sahalardan 9 ay uzak kalan Christian Eriksen, dün oynanan Danimarka - Sırbistan hazırlık maçında yine aynı sahada gol atmayı başardı. Parken Stadı'nda oynanan maçı Danimarka 3-0 kazanırken, Eriksen'in golü 57. dakikada geldi.

MİLLİ FORMASINA GOLLERİYLE DÖNDÜ

Geçtiğimiz günlerde Danimarka - Hollanda hazırlık maçında oyuna girdikten 2 dakika sonra gol atmayı başaran Eriksen, milli formasına 287 gün sonra yeniden kavuşma sevinci yaşamıştı. 29 yaşındaki futbolcu, dün oynanan Danimarka - Sırbistan hazırlık mücadelesinde kaptan olarak çıktığı maçın 57. dakikasında meşin yuvarlağı ağlarla buluşturmayı başardı ve kalp krizi geçirdiği stadyumda 290 gün sonra gol attı.'BÖYLE OYNAYAMAZ' DİYEREK SÖZLEŞMESİNİ FESHETTİLER Ocak 2020'de İtalyan ekibi İnter'e katılan Christian Eriksen, geçirdiği kalp krizinin ardından kalbine pil takılmıştı. İtalya Serie A'da sağlık protokolü kuralları gereği maçlara çıkamayan orta saha oyuncusu, İnter'in protokol gereği Eriksen ile yola devam edemeyeceğini ve sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshettiğini kamuoyuna duyurmuştu. KARİYERİ BİTTİ DENİLDİ, YİNE DE PES ETMEDİ

Bu süre boyunca çalışmalarına bireysel olarak devam eden 29 yaşındaki futbolcu, Ajax'ın B takımı ile antrenmanlar yaparak yeşil sahalara kendini hazırlamıştı. Eriksen, 31 Ocak 2022'de İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brentford ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalayarak kariyerine yeniden geri dönüş yapmıştı.


YORUMLAR
500
Eriksen, kalp krizi geçirdiği stadyumdaki ilk maçında gol attı Eriksen, kalp krizi geçirdiği stadyumdaki ilk maçında gol attı Büyükelçi Annan'dan Vali Bilmez'e ziyaret Büyükelçi Annan'dan Vali Bilmez'e ziyaret

Avrupa Futbol Şampiyonası, Parken Stadı, Kalp Krizi, Danimarka, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Eriksen, kalp krizi geçirdiği sahada gol attı - Son Dakika


Son Dakika
09:11 "Kravat" ve iyi hal indirimi bitiyor: Kadına ve sağlık çalışanlarına yönelik teklif komisyondan geçti, cezalar katlanıyor
09:02 Geri çekilme bir taktik: Rusya kayıplarını telafi ettikten sonra yeniden mi saldıracak?
08:57 Emre Belözoğlu'ndan şaşırtan transfer!
08:52 Şarkıcı Murat Dalkılıç ve sevgilisi Sitare Akbaş dudak dudağa!
08:51 Adnan Oktar Örgütü'nde itirafçı olması beklenen kediciğe tehdit notu ortaya çıktı!
08:36 A Milli Takım, İtalya'ya 3-2 mağlup oldu!
08:23 Rusya Kiev ve Çernihiv'e yönelik kuşatmayı azaltacağını açıklamasına rağmen, Ukrayna bu gece de bombardıman altındaydı
08:12 Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL? 30 Mart güncel altın kuru!
08:08 30 Mart güncel döviz kurları: Dolar kaç TL? Euro ne kadar?
08:06 Ukrayna, Karadeniz'de görülen deniz mayınlarından Rusya'yı sorumlu tuttu: Bizim mayınlarımız değil!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2022 09:32:18. #1.13#
SON DAKİKA: Eriksen, kalp krizi geçirdiği sahada gol attı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement