Erkan Taş Durağan\'da Coşkuyla Karşılandı

665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan olan Erkan Taş, Sinop'un Durağan ilçesinde coşkuyla karşılandı.

Erkan Taş'ın yanı sıra organizasyonda üçüncü olan Mustafa Taş ve başaltı pehlivanı Yusuf İslam Taş ile Kırkpınar Ağası seçilen Ufuk Özünlü, ilçe girişinde davul zurna eşliğinde ve vatandaşların sevgi gösterileri arasında belediye meydanına yürüdü.

AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, burada yaptığı konuşmada, Kırkpınar'da elde edilen başarının yalnızca Durağan'ın değil, tüm Sinop'un ortak gururu olduğunu belirterek, pehlivanları ve emeği geçenleri tebrik etti.

Durağan Belediye Başkanı Necmettin Ermiş ise pehlivanların kazandıkları başarının yalnızca spor alanında elde edilmiş bir zafer değil, aynı zamanda Durağanlı gençler için önemli bir ilham kaynağı olduğunu söyledi.

Erkan Taş, Mustafa Taş ve Yusuf İslam Taş'ın Durağan'ın en ücra köşesindeki çocuklara ve gençlere, "Çalışırsak, emek verirsek biz de başarabiliriz" inancını kazandırdığını anlatan Ermiş, "Sarıyer köyünden çıkıp Türkiye'nin en prestijli organizasyonu olan Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde zirveye ulaşabiliyorlarsa, bizim gençlerimiz de her alanda ülkemizin en başarılı isimleri olabilir. Rabbim, Durağan'ımıza her alanda başarı elde eden gençler yetiştirmeyi nasip etsin." ifadelerini kullandı.

Ufuk Özünlü de Durağan'da gördüğü ilgi ve misafirperverlikten duyduğu memnuniyeti dile getirerek "Bu işe birlik ve beraberlik içinde emek veren herkesten Allah razı olsun. Durağan'ın anlamı durmak olabilir ama ben hayatımın en güzel, en samimi ve en sıcak karşılamasını burada gördüm. Bu sevgiyi gönlüme yıldız gibi koyarak dönüyorum." dedi.

Erkan Taş da altın kemeri memleketlerine kazandırmanın gururunu yaşadıklarına işaret ederek "Er meydanında hiçbir zaman kendimizi yalnız hissetmedik. Dualarınızı ve desteğinizi her zaman arkamızda hissettik. Altın kemeri Sinop'umuza, Durağan'ımıza ve hepinize armağan ediyorum." diye konuştu.

Mustafa Taş ise kendilerine her zaman destek olan hemşehrilerine teşekkür ederek edilen duaların kendilerine güç verdiğini vurguladı.

Konuşmaların ardından Ermiş tarafından Erkan Taş, Mustafa Taş, Yusuf İslam Taş ve Ufuk Özünlü'ye plaket verildi.

Buradaki programın ardından pehlivanlar ve Ufuk Özünlü, Ermiş'i makamında ziyaret etti.

Programlara Durağan Kaymakamı Mustafa Mücahit Ayan da katıldı.