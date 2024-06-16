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Erkek 7'li Ragbi Milli Takımı, 2024 Avrupa Trophy Serisi'nin ilk ayağında 8. oldu.

Avrupa'da 7'li ragbinin milli takım düzeyindeki iki numaralı organizasyonunun ilk etabı, Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'te yapıldı.

B Grubu'nda yer alan milli takım, Macaristan'a 22-21, Çekya'ya 17-10 yenilmesinin ardından Polonya'yı 28-24 mağlup etti.

Dörderli 3 grupta oynanan maçlar sonucu 5 puan toplayan Türkiye, 12 takım arasındaki sıralamada 8. olarak çeyrek finale çıktı.

Çeyrek finalde, grup aşamasını lider bitiren İsveç'le eşleşen ay-yıldızlılar, maçı 21-19 kaybederek klasman müsabakalarına kaldı.

5'incilik maçına çıkabilmek için karşılaştığı İsviçre'ye 31-17 yenilen Türkiye, Avrupa 2024 Trophy Ligi 1. etabın son maçında Macaristan'a 17-14'lük skorla mağlup olarak bu etabı 8. sırada tamamladı.

Avrupa Erkekler 7'li Ragbi Trophy Serisi'nin ikinci ayağı, 12-14 Temmuz tarihlerinde Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenecek.

Organizasyonla ilgili açıklamada bulunan Türkiye Ragbi Federasyonu Başkanı Nahit Şahin, şunları kaydetti:

"Bu başarı, ülkemizin ragbi sporunda uluslararası arenada güçlü takımlar arasında olduğunu bir kez daha gösteriyor. Kadınlarda Championship, erkeklerde Trophy Ligi'nde mücadele ediyoruz. Milli takımımızın hedefi 2028 ve 2032 yıllarında yapılacak olimpiyatlara katılabilmek. Olimpiyatlar için Avrupa'daki mücadelemiz çok önemli. Türkiye Ragbi Federasyonu yönetimi ve teknik ekip olarak tüm çalışmalarımız; başarılı altyapı sporcusu yetiştirmek, kulüp sayılarımızı artırmak, ve olimpiyatlara gidebilecek ekibi yetiştirmek. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın destekleri ile çoğu zorluğu aşıyoruz, gerisi çalışma ve nasip. Gelecek yıllarda ragbi branşında Türkiye'yi daha iyi seviyeye çıkarmak için çalışıyoruz ve çalışacağız."