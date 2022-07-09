KASTAMONU - Erkek Boks Milli Takımı, 25 Temmuz'da Kastamonu'da kampa girecek - Son Dakika
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KASTAMONU - Erkek Boks Milli Takımı, 25 Temmuz'da Kastamonu'da kampa girecek

09.07.2022 18:18

Erkek Boks Milli Takımı, Çeçenistan'da düzenlenecek turnuvaya hazırlanmak üzere 25 Temmuz'da Kastamonu'da kampa girecek.

Erkek Boks Milli Takımı, Çeçenistan'da düzenlenecek turnuvaya hazırlanmak üzere 25 Temmuz'da Kastamonu'da kampa girecek.

Milli takımın Kazakistanlı başantrenörü Yergali Bekmurzayev, Cezayir'de düzenlenen Akdeniz Oyunları'nın ardından kamp çalışmaları öncesinde Türkiye Boks Federasyonunun Kastamonu'da bulunan Kadıdağı Kamp Merkezi'ne geldi.

Milli takım kampının 25 Temmuz'da başlayacak olmasından dolayı ülkesine gitmeyen Bekmurzayev, zamanını dinlenerek ve spor yaparak geçiriyor.

Bekmurzayav, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Akdeniz Oyunları'nın ardından Kastamonu'daki kamp merkezine geldiğini belirterek, "Burada 15 Temmuz'da yıldızların, 25 Temmuz'da da büyüklerin kampı var. Ağustos ayında Çeçenistan'da büyük bir turnuva var. Daha sonra Kazakistan'da bir turnuva olacak." dedi.

Yoğun bir kamp dönemi geçirdiklerini, bu nedenle ülkesine gitmediğini anlatan Bekmurzayev, "Burada dinleniyorum. Kamp merkezi öz memleketim, öz evim oldu. Her kamp ve her turnuvadan sonra buraya geliyorum." diye konuştu.

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Kaynak: AA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor KASTAMONU - Erkek Boks Milli Takımı, 25 Temmuz'da Kastamonu'da kampa girecek - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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