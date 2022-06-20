Erkekler kılıç takımından tarihi Avrupa derecesi - Son Dakika
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Erkekler kılıç takımından tarihi Avrupa derecesi

20.06.2022 19:05
Erkekler kılıç takımından tarihi Avrupa derecesi

Antalya'nın ev sahipliğinde devam eden Büyükler Avrupa Eskrim Şampiyonası'nda Enver Yıldırım, Muhammed Anasız, Tolga Aslan ve Kerem Çağlayan'dan kurulu erkek kılıç milli takımı, rakibi Fransa karşısında 45-39 üstünlük sağlayarak Avrupa 3.'sü oldu.

Antalya'nın ev sahipliğinde devam eden Büyükler Avrupa Eskrim Şampiyonası'nda Enver Yıldırım, Muhammed Anasız, Tolga Aslan ve Kerem Çağlayan'dan kurulu erkek kılıç milli takımı, rakibi Fransa karşısında 45-39 üstünlük sağlayarak Avrupa 3.'sü oldu. Milli takım böylece 99 yıllık Türk eskrim tarihinde bugüne kadarki en iyi büyükler Avrupa derecesini elde etti.

Antalya'da 17 Haziran'dan bu yana devam eden Avrupa Eskrim Şampiyonası'nda bugün erkekler kılıç ve kadınlar flöre kategorilerinde takım müsabakaları gerçekleştirildi. Organizasyonda ilk olarak tablo-16'da karşılaştığı Gürcistan'ı 45-42, ardından çeyrek finalde İtalya'yı 45-37 yenen erkek kılıç milli takımı yarı finalde Ukrayna karşısında 45-43 mağlup olarak final şansını kaçırdı ve 3'üncülük maçında Fransa'nın rakibi oldu. Üçüncülük mücadelesinde Fransa'yı 45-39 yenen ay yıldızlılar tarihi bir başarıya imza atarak Avrupa 3.'sü oldu.

Öte yandan bugün piste çıkan kadınlar flöre milli takımı (İrem Karamete, Firuze Ayşen Güneş, Alisa İsbir, Almıla Birçe Durukan) Polonya, Büyük Britanya ve Avusturya ile gerçekleştirdiği karşılaşmalar sonucu şampiyonayı 10. sırada tamamladı.

Organizasyon yarın, kadınlar epe ve erkekler flöre kategorilerinde takım maçları ile devam edecek.

(İHA)

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Kaynak: İHA

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