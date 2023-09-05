Erling Haaland'ın yeni sözleşmesi çok konuşulur! Serbest kalma bedeli kalkıyor

Geçen sezon imza attığı Manchester City ile kırılmadık rekor bırakmayan Erling Haaland, İngiliz devi ile yeni bir sözleşme imzalayabilir. Manchester City, Norveçli golcü için yüzde 60'lık maaş artırımını içeren sözlşme hazırladı. İngiliz devi ayrıca, Norveçli golcünün 200 milyon euroluk serbest kalma maddesini de kaldırmak istiyor.

YÜZDE 60 ZAM YAPILACAK

Daily Star'da yer alan habere göre; Manchester City'nin yeni sözleşmesinde Haaland'ın maaşı 22.8 milyondan 38 milyon euroya yükseltilecek. City, Norveçli golcüyle 2027 yılına kadar imza atmak istiyor.

CITY, SERBEST KALMA MADDESİNDEN ÇIKMAK İSTİYOR

Öte yandan Manchester City'nin asıl niyeti ise Haaland'ın serbest kalma maddesini devre dışı bırakmak. Mevcut sözleşmesinde 200 milyon euro serbest kalma maddesi bulunan futbolcunun, yeni sözleşmesinde bu madde bulunmayacak.