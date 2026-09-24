Erling Haaland yine şov yaptı, Norveç 3 puanı kaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Erling Haaland yine şov yaptı, Norveç 3 puanı kaptı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Erling Haaland yine şov yaptı, Norveç 3 puanı kaptı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

UEFA Uluslar Ligi Lig A Grup 4'ün ilk hafta mücadelesinde Norveç, Danimarka'yı 3-2 yendi. Norveç forması giyen Erling Haaland, mücadeleyi 2 golle tamamladı.

UEFA Uluslar Ligi Lig A Grup 4'ün ilk hafta mücadelesinde Norveç, sahasında Danimarka'yı konuk ettiği gol düellosunda 3-2 mağlup ederek organizasyona galibiyetle başladı.

5 GOLLÜ DÜELLO HAALANDLI NORVEÇ'İN

Kıran kırana geçen karşılaşmada oyuna hızlı bir giriş yapan ev sahibi Norveç, 14. dakikada Oscar Bobb'un şık golüyle 1-0 öne geçti. Baskısını sürdüren kırmızı-beyazlılar, yıldız golcüsü Erling Haaland’ın 18. dakikadaki bitiriciliğiyle farkı ikiye çıkardı. Skor üstünlüğünü erken yakalayan Norveç karşısında pes etmeyen Danimarka, 21. dakikada Mikkel Damsgaard ve 60. dakikada Rasmus Hojlund ile skora denge getirdi. Ancak sahneye bir kez daha Norveç'in süper starı Erling Haaland çıktı. Mücadelenin 74. dakikasında fileleri havalandıran dünyaca ünlü forvet, kendisinin ikinci, takımının ise üçüncü golünü kaydederek galibiyetin mimarı oldu.

GRUPLARA 3 PUANLI BAŞLANGIÇ

Bu kritik sonuçla Norveç, zorlu gruptaki ilk maçından 3 puanla ayrılarak moral depolarken, Danimarka ise deplasmandan eli boş döndü.

Erling HaalandDanimarkaNorveçFutbolSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Marmara’da su hortumu: Kara bulutlardan denize sarkan huni dakikalarca görüldü Marmara'da su hortumu: Kara bulutlardan denize sarkan huni dakikalarca görüldü
Kredi tuzağı onu cezaevine düşürdü Beden eğitimi öğretmeni 8 yıl sonra aklandı Kredi tuzağı onu cezaevine düşürdü! Beden eğitimi öğretmeni 8 yıl sonra aklandı
Mersin’de 3 üründe uygunsuzluk saptandı, kıymada tek tırnaklı eti tespit edildi Mersin'de 3 üründe uygunsuzluk saptandı, kıymada tek tırnaklı eti tespit edildi
Tatilde yumruklanan Aslıhan Yıldırım: İlk duruşmadan sonra tehdit edildim Tatilde yumruklanan Aslıhan Yıldırım: İlk duruşmadan sonra tehdit edildim
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: Manisa’daki saldırı bir okul saldırısı değil Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: Manisa'daki saldırı bir okul saldırısı değil
Galatasaray’dan puan almıştı, Süper Lig’de beklenmedik ayrılık Galatasaray'dan puan almıştı, Süper Lig'de beklenmedik ayrılık
23:51
Hollanda Almanya’nın galibiyet hayallerini 902’de yıktı
Hollanda Almanya'nın galibiyet hayallerini 90+2'de yıktı
23:46
Herkes salonu terk ederken o yerinden kıpırdamadı: Vucic, Netanyahu’yu pür dikkat dinledi
Herkes salonu terk ederken o yerinden kıpırdamadı: Vucic, Netanyahu'yu pür dikkat dinledi
23:32
Yine yaptı babalığını Fatih Terim’den Okan Buruk için dikkat çeken sözler
Yine yaptı babalığını! Fatih Terim'den Okan Buruk için dikkat çeken sözler
23:32
Netanyahu elindeki çağrı cihazıyla BM kürsüsünden tüm dünyayı tehdit etti
Netanyahu elindeki çağrı cihazıyla BM kürsüsünden tüm dünyayı tehdit etti
22:17
Şi, Trump’ın Biden’a yönelik şakasına kahkahalarla karşılık verdi
Şi, Trump’ın Biden’a yönelik şakasına kahkahalarla karşılık verdi
21:55
BM’de kepaze olan Netanyahu, Türkiye’ye dil uzattı
BM'de kepaze olan Netanyahu, Türkiye'ye dil uzattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.09.2026 00:28:52. #7.13#
SON DAKİKA: Erling Haaland yine şov yaptı, Norveç 3 puanı kaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei