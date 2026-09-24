Erling Haaland yine şov yaptı, Norveç 3 puanı kaptı

UEFA Uluslar Ligi Lig A Grup 4'ün ilk hafta mücadelesinde Norveç, sahasında Danimarka'yı konuk ettiği gol düellosunda 3-2 mağlup ederek organizasyona galibiyetle başladı.

5 GOLLÜ DÜELLO HAALANDLI NORVEÇ'İN

Kıran kırana geçen karşılaşmada oyuna hızlı bir giriş yapan ev sahibi Norveç, 14. dakikada Oscar Bobb'un şık golüyle 1-0 öne geçti. Baskısını sürdüren kırmızı-beyazlılar, yıldız golcüsü Erling Haaland’ın 18. dakikadaki bitiriciliğiyle farkı ikiye çıkardı. Skor üstünlüğünü erken yakalayan Norveç karşısında pes etmeyen Danimarka, 21. dakikada Mikkel Damsgaard ve 60. dakikada Rasmus Hojlund ile skora denge getirdi. Ancak sahneye bir kez daha Norveç'in süper starı Erling Haaland çıktı. Mücadelenin 74. dakikasında fileleri havalandıran dünyaca ünlü forvet, kendisinin ikinci, takımının ise üçüncü golünü kaydederek galibiyetin mimarı oldu.

GRUPLARA 3 PUANLI BAŞLANGIÇ

Bu kritik sonuçla Norveç, zorlu gruptaki ilk maçından 3 puanla ayrılarak moral depolarken, Danimarka ise deplasmandan eli boş döndü.