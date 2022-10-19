Erman Güracar: "Sakin, dikkatli ve sabırlı olmalıyız" - Son Dakika
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Erman Güracar: "Sakin, dikkatli ve sabırlı olmalıyız"

19.10.2022 17:25
Erman Güracar: "Sakin, dikkatli ve sabırlı olmalıyız"

Karşıyaka Teknik Direktörü Erman Güracar, son iki haftada aldıkları galibiyetlerle yeniden rotaya girdiklerini ve hedeflerine yakın durduklarını söyledi.

Karşıyaka Teknik Direktörü Erman Güracar, son iki haftada aldıkları galibiyetlerle yeniden rotaya girdiklerini ve hedeflerine yakın durduklarını söyledi. Ligin henüz çeyreğinin dahi oynanmadığını belirten Güracar, "Sakin, dikkatli ve sabırlı olmalıyız" dedi.

TFF 3. Lig 1. Grup ekiplerinden Karşıyaka, son iki haftada aldığı galibiyetlerle zirve yarışına dahil oldu. 13 puanla 3. Sırada bulunan yeşil-beyazlı ekipte, teknik direktör Erman Güracar, Edirnespor karşılaşması öncesinde açıklamalarda bulundu.

Son iki haftada alınan galibiyetlerin kendilerini yeniden rotaya soktuğunu belirten Erman Güracar, "Oyun ve bireysel performans olarak daha da gelişmemiz gerekiyor. Özellikle iç saha maçlarındaki kayıplarımız bizi olumsuz etkiledi. Geride kalan 7 haftada gol pozisyonu üretmek konusunda oldukça başarılı fakat bu pozisyonları değerlendirme konusunda bir o kadar cömert davrandık. Rakiplerimiz bize karşı ekstra motivasyon ve direnç ile oynuyorlar. Hatta maçın oynanacağı statları bile değiştiriyorlar. Bizim her şartta ve her hafta aynı yüksek motivasyonu sağlamamız gerekiyor. Sıralamadaki yerimiz ve puanımız her ne kadar tam olarak istediğimiz seviyede olmasa da, hedefimize yakın duruyoruz. Ligin henüz ilk çeyreği dahi bitmedi. Sakin, dikkatli ve sabırlı olmalıyız" dedi.

Güracar, iç sahada üst üste iki maç oynayacaklarını hatırlatarak, sözlerini şöyle tamamladı: "Her zaman olduğu gibi coşkulu taraftarımızın desteği ile bu periyodu hata yapmadan geçmek istiyoruz." - İZMİR

Kaynak: İHA
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Son Dakika Spor Erman Güracar: 'Sakin, dikkatli ve sabırlı olmalıyız' - Son Dakika

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