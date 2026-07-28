Erokspor Düzce'de Sezon Hazırlığında
Esenler Erokspor, Düzce'deki Topuk Yaylası'nda sezon hazırlıklarına başladı.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Esenler Erokspor, sezon hazırlıklarına Düzce'deki Topuk Yaylası'nda devam etti.
Yeşil-sarılı futbolcular, Kaynaşlı ilçesindeki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Gürsel yönetiminde idmana çıktı.
Futbolcuların sahada kuvvet çalışması yaptığı idman, dar alan oyunları ve şut çalışmasıyla sona erdi.
Kaynak: AA
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