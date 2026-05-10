Erokspor Son Dakika Galibiyeti
10.05.2026 17:25
Safiport Erokspor, Yukatel Merkezefendi'yi 70-69 yenerek play-off'a kalmayı başardı.

Salon: Pamukkale Üniversitesi

Hakemler: Zafer Yılmaz, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Uğur Akyıldız

Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: Zoriks 13, Miles 10, Roko Badzim 14, Cazalon 8, Mahir Ağva 8, Emre Tanışan 2, Griffin 10, Ömer Can İlyasoğlu, Omic, Egemen Güven 4, Erbey Kemal Paltacı

Safiport Erokspor: Crawford 11, Simmons 13, Thurman 13, Egehan Arna 2, Love 13, Ozan Yılmaz 3, Galloway 5, Cornelie 8, Thomas Akyazılı, Ahmet Duverioğlu 2

1. Periyot: 27-21

Devre: 39-43

3. Periyot: 57-62

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 30. hafta maçında Safiport Erokspor, deplasmanda Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i 70-69 yendi.

Play-off'ta mücadele edecek Safiport Erokspor, normal sezonu 17 galibiyetle tamamladı. Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket ise 18. yenilgisini yaşadı.

Kaynak: AA

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2026 17:43:20. #7.13#
