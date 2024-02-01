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Erol Bulut Fenerbahçe'nin yıldızı Lincoln Henrique'ye formayı giydiriyor - Son Dakika
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Spor

Erol Bulut Fenerbahçe'nin yıldızı Lincoln Henrique'ye formayı giydiriyor

Fenerbahçe'de sakatlığının ardından sahalara dönen Lincoln Henrique'ye Erol Bulut'un çalıştırdığı Cardiff City talip oldu. İsmail Kartal'ın vereceği rapor sonrasında futbolcunun geleceği netlik kazanacak.

01.02.2024 14:38
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Süper Lig devi Fenerbahçe'de uzun süreli sakatlığının ardından sahalara geri dönen Lincoln Henrique'ye talip çıktı.

EROL BULUT'UN TAKIMI TALİP OLDU

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Erol Bulut'un çalıştırdığı Cardiff City, Brezilyalı futbolcu ile yakından ilgileniyor. Cardiff City'nin, Lincoln Henrique için Fenerbahçe'nin kapısını çalması bekleniyor.

KARARI İSMAİL KARTAL VERECEK

Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü İsmail Kartal'ın vereceği raporun ardından Lincoln Henrique'nun geleceği netlik kazanacak.

Erol Bulut Fenerbahçe'nin yıldızına formayı giydiriyor
Erol Bulut Fenerbahçe\'nin yıldızı Lincoln Henrique\'ye formayı giydiriyor

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SON DAKİKA: Erol Bulut Fenerbahçe'nin yıldızı Lincoln Henrique'ye formayı giydiriyor - Son Dakika
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