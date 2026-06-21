Erol Ceylan\'ın Annesi Vefat Etti

Dünyaca ünlü boks organizatörü Erol Ceylan'ın 88 yaşındaki annesi Metiye Uyrun Ceylan hayatını kaybetti.
Dünyaca ünlü boks organizatörü Erol Ceylan'ın Almanya'nın Hamburg şehrinde yaşayan annesi Metiye Uyrun Ceylan, yaşamını yitirdi. 88 yaşındaki Ceylan'ın cenazesi Almanya'dan Yozgat'ın Şefaatli Kuzayca köyüne getirilip, salı veya çarşamba günü kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek. - İSTANBUL
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