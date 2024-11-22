Ersin Aka'ya Başsağlığı - Son Dakika
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Spor

Ersin Aka'ya Başsağlığı

TFF, silahlı saldırıda hayatını kaybeden Ersin Aka için başsağlığı mesajı yayımladı.

22.11.2024 17:17
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Nesine 3. Lig ekiplerinden Çorlu spor 1947'nin teknik direktörü Ersin Aka için başsağlığı mesajı yayımladı.

TFF'den yapılan açıklamada, "Çorluspor 1947 takımının teknik direktörü Ersin Aka'nın öğlen saatlerinde kimliği belirsiz bir şahıs tarafından silahla vurularak hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Bu vahşeti şiddetle kınıyor, faillerin bir an önce yakalanıp hak ettikleri cezayı almalarını temenni ediyoruz. Türk futbolunu yasa boğan bu trajik olay nedeniyle Ersin Aka'nın ailesi ve Çorluspor 1947 Kulübü başta olmak üzere tüm spor camiasına başsağlığı diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA

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