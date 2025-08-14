Eryaman Stadı'nın Zemi Yenilendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Eryaman Stadı'nın Zemi Yenilendi

Eryaman Stadı\'nın Zemi Yenilendi
14.08.2025 11:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eryaman Stadı, 2025-2026 sezonu için yenilenen zeminle Süper Lig'e kapılarını açıyor.

Başkentteki Eryaman Stadı'nın zemini, 2025-2026 sezonu öncesi yenilendi.

Gençlerbirliği, dört sezon sonra taraftarının önündeki ilk Süper Lig maçını, 17 Ağustos Pazar günü Eryaman Stadı'nda Hesap.com Antalyaspor ile yapacak.

Yeniden Süper Lig maçlarına kapılarını açacak stadın zemininde, geçen sezonun bitimiyle başlanan yenileme çalışmalarında sona gelindi.

Süper Lig'e dört yıl sonra dönen Gençlerbirliği'nin yanı sıra bu sezon Nesine 2. Lig'de mücadele edecek MKE Ankaragücü de iç saha maçlarını 20 bin kapasiteli Eryaman Stadı'nda oynayacak.

Zemine yeni hibrit sistem

MKE Ankaragücü-Alanyaspor maçıyla 28 Ocak 2019'da hizmete açılan statta yoğun maç trafiği ve iklim koşullarından dolayı saha yüzeyinde bozulmalar yaşandı.

Bunun üzerine 2024-2025 sezonunun sona ermesiyle beraber yaz döneminde statta hummalı çalışma yapıldı.

Özel ağızlı ekskavatörlerle alttan ısıtma sistemine zarar verilmeden 20-25 santimetre derinliğinde kazı yapılarak, eski hibrit yapı ve bitkisel çim tabakası kaldırıldı.

Ardından zemine serilen kum tabakası, saha genelinde oluşturulan binde 8 çatı eğimine uygun şekilde lazerle tesviye edildi. Doğal çim, kumun üzerine büyük rulolar halinde serildi.

Serilen doğal çim üzerine de polietilen esaslı sentetik iplikler, özel hibrit çakma makineleriyle zemine dikey olarak uygulandı. Böylece sahadaki yeni hibrit sistem oluşturuldu.

Ayrıca mevcut sistemin yetersiz kalması nedeniyle saha genelinde homojen su dağılımı sağlayan yeni otomatik sulama altyapısı, traktörle ilaçlama ve gübre uygulama ihtiyacını azaltmak adına sulama hattına entegre sistem kuruldu. Bu sistemle sıvı gübreler ve bitki koruma ürünleri, sulama suyuyla doğrudan zemine veriliyor.

Saha güneş ışınlarından korunuyor

Zeminin korunması ve çimin sağlıklı gelişimini desteklemek amacıyla statta gölgelik sistemi oluşturuldu.

Saha üzerine, güneş ışınlarının zararlı etkilerini filtreleyen, yüzde 85 ışık geçirgenliğine sahip sera örtüsü çekildi. Örtü, halatlar ve raylı sistem ile desteklenerek kontrol edilebilir hale getirildi.

Gölgelik sistemi sayesinde, yoğun güneş ışığı ile dolu yağışı gibi koşullarda örtü kapatılarak çim dokusunun korunması sağlanıyor.

Kaynak: AA

Gençlerbirliği, Etkinlikler, Antalyaspor, Eryaman, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Eryaman Stadı'nın Zemi Yenilendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kadınlar yasaklı Rusça şarkı yüzünden plajda saç başa kavga etti Kadınlar yasaklı Rusça şarkı yüzünden plajda saç başa kavga etti
Tunus ile Türkiye arasındaki ticaret hacmi arttı Tunus ile Türkiye arasındaki ticaret hacmi arttı
Türk futbolunda yeni dönem Kayıtlar 5 yıl saklanacak Türk futbolunda yeni dönem! Kayıtlar 5 yıl saklanacak
Candan Erçetin’den ’’en seksi kadınlar’’ listesi isyanı: Büyük utanç duydum Candan Erçetin'den ''en seksi kadınlar'' listesi isyanı: Büyük utanç duydum
MEB’den 81 ildeki özel okullara “sıkı denetim“ talimatı MEB'den 81 ildeki özel okullara "sıkı denetim" talimatı
Alkollü sürücünün üzerinden geçtiği İngiliz kadın hayatını kaybetti Alkollü sürücünün üzerinden geçtiği İngiliz kadın hayatını kaybetti
CHP’li Özgür Erdem İncesu’dan bomba iddia: Yapılmayan şap aşısının parasını istiyorlar CHP'li Özgür Erdem İncesu'dan bomba iddia: Yapılmayan şap aşısının parasını istiyorlar
Bestemsu Özdemir, evlilik yolunda ilk adımı attı Bestemsu Özdemir, evlilik yolunda ilk adımı attı
Ünlü oyuncuya şok Kendisini tanımayan polisler arabasını durdurup üstünü aradı Ünlü oyuncuya şok! Kendisini tanımayan polisler arabasını durdurup üstünü aradı
Güle güle Zaniolo Transferi duyurdular Güle güle Zaniolo! Transferi duyurdular
Saatlik ücretleri 4 bin 500 TL Patozcular gece gündüz demeden çalışıyor Saatlik ücretleri 4 bin 500 TL! Patozcular gece gündüz demeden çalışıyor

10:35
Günün bombası: Özlem Çerçioğlu’nu zora sokacak mahkeme kayıtları
Günün bombası: Özlem Çerçioğlu'nu zora sokacak mahkeme kayıtları
08:47
Özel saat 12.00’de ne açıklayacak İşte kulislerde konuşulan konu
Özel saat 12.00'de ne açıklayacak? İşte kulislerde konuşulan konu
06:51
Avukat Rezan Epözdemir tutuklandı
Avukat Rezan Epözdemir tutuklandı
15:02
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan programa damga vuran talimat: Yusuf bunları kayıt altına al
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan programa damga vuran talimat: Yusuf bunları kayıt altına al
14:59
Selfie çekmek istediği filin saldırısına uğrayan turist ağır yaralandı
Selfie çekmek istediği filin saldırısına uğrayan turist ağır yaralandı
14:50
Arkeoloji öğrencisi ilk kazısında 90 dakikada tarihi keşif yaptı
Arkeoloji öğrencisi ilk kazısında 90 dakikada tarihi keşif yaptı
14:44
Çanakkale’de yine orman yangını Kaz Dağları tehdit altında
Çanakkale'de yine orman yangını! Kaz Dağları tehdit altında
14:40
Arda Turan yine bildiğiniz gibi
Arda Turan yine bildiğiniz gibi
14:30
Aracını engelli alanına park eden ABD Başkan Yardımcısına köylülerden tepki
Aracını engelli alanına park eden ABD Başkan Yardımcısına köylülerden tepki
14:27
SGK’dan müjde Artık o emekliler de promosyon alacak
SGK'dan müjde! Artık o emekliler de promosyon alacak
14:22
Atılan manşetleri görmeniz lazım Bütün dünya Fenerbahçe’yi konuşuyor
Atılan manşetleri görmeniz lazım! Bütün dünya Fenerbahçe'yi konuşuyor
14:18
Mülakat mağduru öğretmen bakanlık önündeki eylemde sinir krizi geçirdi
Mülakat mağduru öğretmen bakanlık önündeki eylemde sinir krizi geçirdi
14:10
Saatlik ücretleri 4 bin 500 TL Patozcular gece gündüz demeden çalışıyor
Saatlik ücretleri 4 bin 500 TL! Patozcular gece gündüz demeden çalışıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.08.2025 11:18:33. #7.13#
SON DAKİKA: Eryaman Stadı'nın Zemi Yenilendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.