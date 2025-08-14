Eryaman Stadı\'nın Zemi Yenilendi

Başkentteki Eryaman Stadı'nın zemini, 2025-2026 sezonu öncesi yenilendi.

Gençlerbirliği, dört sezon sonra taraftarının önündeki ilk Süper Lig maçını, 17 Ağustos Pazar günü Eryaman Stadı'nda Hesap.com Antalyaspor ile yapacak.

Yeniden Süper Lig maçlarına kapılarını açacak stadın zemininde, geçen sezonun bitimiyle başlanan yenileme çalışmalarında sona gelindi.

Süper Lig'e dört yıl sonra dönen Gençlerbirliği'nin yanı sıra bu sezon Nesine 2. Lig'de mücadele edecek MKE Ankaragücü de iç saha maçlarını 20 bin kapasiteli Eryaman Stadı'nda oynayacak.

Zemine yeni hibrit sistem

MKE Ankaragücü-Alanyaspor maçıyla 28 Ocak 2019'da hizmete açılan statta yoğun maç trafiği ve iklim koşullarından dolayı saha yüzeyinde bozulmalar yaşandı.

Bunun üzerine 2024-2025 sezonunun sona ermesiyle beraber yaz döneminde statta hummalı çalışma yapıldı.

Özel ağızlı ekskavatörlerle alttan ısıtma sistemine zarar verilmeden 20-25 santimetre derinliğinde kazı yapılarak, eski hibrit yapı ve bitkisel çim tabakası kaldırıldı.

Ardından zemine serilen kum tabakası, saha genelinde oluşturulan binde 8 çatı eğimine uygun şekilde lazerle tesviye edildi. Doğal çim, kumun üzerine büyük rulolar halinde serildi.

Serilen doğal çim üzerine de polietilen esaslı sentetik iplikler, özel hibrit çakma makineleriyle zemine dikey olarak uygulandı. Böylece sahadaki yeni hibrit sistem oluşturuldu.

Ayrıca mevcut sistemin yetersiz kalması nedeniyle saha genelinde homojen su dağılımı sağlayan yeni otomatik sulama altyapısı, traktörle ilaçlama ve gübre uygulama ihtiyacını azaltmak adına sulama hattına entegre sistem kuruldu. Bu sistemle sıvı gübreler ve bitki koruma ürünleri, sulama suyuyla doğrudan zemine veriliyor.

Saha güneş ışınlarından korunuyor

Zeminin korunması ve çimin sağlıklı gelişimini desteklemek amacıyla statta gölgelik sistemi oluşturuldu.

Saha üzerine, güneş ışınlarının zararlı etkilerini filtreleyen, yüzde 85 ışık geçirgenliğine sahip sera örtüsü çekildi. Örtü, halatlar ve raylı sistem ile desteklenerek kontrol edilebilir hale getirildi.

Gölgelik sistemi sayesinde, yoğun güneş ışığı ile dolu yağışı gibi koşullarda örtü kapatılarak çim dokusunun korunması sağlanıyor.