Erzincan Belediye Başkanı Aksun, dereceye giren sporcuları makamında kabul etti - Son Dakika
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Erzincan Belediye Başkanı Aksun, dereceye giren sporcuları makamında kabul etti

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Erzincan Belediye Başkanı Aksun, dereceye giren sporcuları makamında kabul etti
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Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, 5-11 Ekim'deki Amatör Spor Haftası kapsamında dereceye giren sporcuları makamında kabul etti. Ziyarette sporcular, Gençlik ve Spor İl Müdürü, ASKF İl Başkanı ve antrenörleriyle bir araya geldi; Aksun sporcuları tebrik etti.

Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, farklı branşlarda düzenlenen ulusal ve uluslararası müsabakalarda dereceye giren sporcuları makamında kabul etti.

5-11 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilen Amatör Spor Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen ziyarette, Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG), Türkiye ve Balkan Şampiyonalarında derece elde eden sporcular, Gençlik ve Spor İl Müdürü Fatih Çöpür, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) İl Başkanı Emin Turan ve antrenörleriyle Aksun'la bir araya geldi.

Ziyarette badminton branşında Hazal Bengisu Keskin ve Eren Zorlu, atıcılıkta Yiğit Geçim ve Elif Melike Polat, atletizmde ise Görkem Gül Türkiye birinciliği elde eden sporcular olarak yer aldı.

Atletizmde Ali Eren Yüksel ANALİG Türkiye ikincisi olurken, güreşte Medine Muhammetli ve Safiye Mustafa Balkan şampiyonluğuna ulaştı.

Güreşte Anzor Yasin ve karatede Enes Talha Öğütçü Balkan üçüncüsü oldu. Masa tenisinde Zeynep Güler bölge şampiyonluğunu elde ederken, yüzmede Hatice Terzi de THOM barajını geçti.

Aksun, sporcuları elde ettikleri başarılardan dolayı tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Ziyarette sporcularla bir süre sohbet eden Aksun, sporcuların başarılarının Erzincan için gurur kaynağı olduğunu belirtti.

Kaynak: İHA
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