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Erzincan'da Alp Disiplini Eleme Yarışları Son Buldu - Son Dakika
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Erzincan'da Alp Disiplini Eleme Yarışları Son Buldu

Erzincan'da Türkiye Kayak Federasyonu tarafından düzenlenen Alp disiplini eleme yarışları, ödül töreniyle sona erdi. İki gün süren organizasyonda 30 ilden 524 sporcu ter döktü. Yarışların ardından şehit askerler için saygı duruşu yapıldı ve ödül töreni gerçekleştirildi. Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, dereceye giren sporculara madalyalarını takdim etti.

Erzincan\'da Alp Disiplini Eleme Yarışları Son Buldu
17.01.2024 - 19:18,
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Erzincan'da, Türkiye Kayak Federasyonunca düzenlenen Alp disiplini eleme yarışları, ödül töreniyle sona erdi.

Ergan Dağı Kış Sporları ve Doğa Turizmi Merkezi'nde gerçekleştirilen ve iki gün süren organizasyonda 30 ilden 524 sporcu ter döktü.

12, 14, 16 ve 18 yaş ile büyükler eleme yarışlarına katılan sporcular, dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele etti.

Yarışların ardından düzenlenen ödül töreninde, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan askerler için büyük Türk bayrağı açıldı, saygı duruşunda bulunuldu.

İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, dereceye girenlere madalyalarını takdim etti.

Törende sporculara seslenen Vali Aydoğdu, "Kardeşliğin şehri, dostluğun şehri, medeniyetin en güzel şehirlerinden bir tanesi Erzincan'a hoş geldiniz. Erzincan olarak sizi burada ağırlamaktan çok mutluyuz. Çocuklarımızın burada yarışması bizim için bir gurur vesilesi, akademik başarının yanında sportif faaliyetlerin de çok çok önemli olduğunu vurguluyoruz. Sizi burada ağırlamaktan dolayı çok mutluyuz. Sizi Erzincan'a bir daha bir daha bekliyoruz." diye konuştu.

Konuşmanın ardından protokol üyeleri, yarışmada dereceye giren sporculara madalyalarını verdi.

Yarışların ilk gününde dereceye giren sporcular şöyle:

12 yaş kızlar

1- Nil Şakayıkcı

2- Cansu İkra Akçay

3- Umay İnan

12 yaş erkekler

1- Kaan Kalafatoğlu

2- Ubeyde Hanifi Turan

3- Ali Kösereisoğlu

14 yaş kızlar

1- Sümeyye Dilik

2- Zilan Giyen

3- Çağla Şarman

14 yaş erkekler

1- Kemal Kaya Han

2- Emir Kağan Bülbül

3- Şenol Demirtaş

16 yaş kızlar

1- Beritan Paycu

2- Naz İrem Nuhoğlu

3- Evin Aleyna Koç

16 yaş erkekler

1- Furkan Dabakoğlu

2- İzzet Erdem Diker

3- Kemal Marangozoğlu

18 yaş kızlar

1- Huleyfe Çiftçi

2- Defne Karakoç

3- Hiranur Koçyiğit

18 yaş erkekler

1- Yağız Yıldırım

2- Emin Bişer

3- Görken Keysan

Büyük kadınlar

1- Fatma Melike Şekerci

2- Mina Kılıç

3- İlayda Özgeç

Büyük erkekler

1- Mustafa Orhan

2- Hamit Caner Kullukçu

3- Baran İlyas

Yarışların ikinci gününde dereceye giren sporcular ise şunlar:

12 yaş kızlar

1- Cansu İkra Akçay

2- Şengül Nisa İpek

3- Irmak Demir

12 yaş erkekler

1- Kaan Kalafatoğlu

2- Kuzey Alaz Özerden

3- Kerem Karaçor

14 yaş kızlar

1- Sümeyye Dilik

2- Ecrin Melek Soysal

3- Şehriban Gül Kuyucu

14 yaş erkekler

1- Muhammed Yusuf Genç

2- Yaman Taşdemir

3- Kemal Kayahan

16 yaş kızlar

1- Hatice Ateş

2- Bengü Su Yağmur

3- İlayda Kaya

16 yaş erkekler

1- Yiğit Eren Kurt

2- Ege Eren Salman

3- Mücahit Fuat Korkmaz

18 yaş kızlar

1- Huleyfe Çiftçi

2- Defne Baydar

3- Defne Karakoç

18 yaş erkekler

1- İbrahim Saygın Kalkan

2- Emin Ali Şayakcı

3- Berat Bostanca

Büyük kadınlar

1- Rana Özmel

2- Havva Nur Kuyucu

3- Hilal Çelik

Büyük erkekler

1- Emir Görkem Hırlı

2- Baran İlyas

3- Hamit Caner Kullukçu

Kaynak: AA
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Son Dakika Spor Erzincan'da Alp Disiplini Eleme Yarışları Son Buldu - Son Dakika


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