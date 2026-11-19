Erzincan'da gençlik ve spor toplantısında 2027 yol haritası belirlendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, 2026 çalışmalarını değerlendirip 2027 hedeflerini planlamak için ilçe müdürleriyle toplantı düzenledi. İl Müdürü Fatih Çöpür başkanlığındaki toplantıda ilçelerdeki projelerin verimliliği ele alındı ve yeni dönemin yol haritası belirlendi.
Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce, 2026 yılı çalışmalarının değerlendirilmesi ve 2027 yılı hedeflerinin planlanması amacıyla değerlendirme toplantısı düzenlendi.
İl Müdürü Fatih Çöpür başkanlığında, ilçe gençlik ve spor müdürlerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, ilçelerde 2026 yılında hayata geçirilen gençlik ve spor projelerinin verimliliği ele alındı.
Toplantıda, 2027 yılında gençlere ve sporculara sunulacak hizmetlerin geliştirilmesi amacıyla yapılacak çalışmalar değerlendirilerek yeni dönemin yol haritası belirlendi.
Kaynak: İHA
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