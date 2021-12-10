Erzincan'da güreş seçmeleri başladı

Erzincan'da büyükler kategorisinde grekoromen stil il güreş seçmeleri başladı.

Kapalı spor salonunda başlayan seçmelere 50 güreşçi katıldı. 10 sıklette 10 birincinin seçileceğini kaydeden güreş antrenörü Ahmet Hamdi Dere, "Bugün seçmelere başladık. İçlerinde profesyonel kulüplerde güreş yapan sporcularımız da var. Burada kilolarına göre 10 kategoride birinci gelen 10 sporcumuz Sakarya ilinde düzenlenecek olan grekoromen Büyükler Türkiye Şampiyonasına katılmaya hak kazanacaklar." dedi.

Seçmelerde güreşçiler minderde yoğun gayret gösterdi. - ERZİNCAN