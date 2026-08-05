Erzincan\'da Kimlik Okutma Sistemi Başladı

Erzincan'da 13 Şubat Şehir Stadyumu Gençlik Merkezi bünyesindeki spor tesislerinde kimlik okutma sistemi uygulamaya alındı.

Gençlik ve Spor Bakanlığının talimatıyla Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce hayata geçirilen uygulama kapsamında, fitness salonu, masa tenisi salonu, yürüyüş alanı ve diğer spor birimlerine girişlerde kimlik kartı okutulması zorunlu hale getirildi.

Yetkililer, uygulamayla tesislerde güvenliğin artırılması, giriş-çıkışların kayıt altına alınması ve spor alanlarının daha düzenli kullanılmasının hedeflendiğini bildirdi.