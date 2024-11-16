Erzincan'da Mahalleler Arası Penaltı Yarışması Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Erzincan'da Mahalleler Arası Penaltı Yarışması Gerçekleştirildi

Erzincan\'da Mahalleler Arası Penaltı Yarışması Gerçekleştirildi

Erzincan Belediyesi tarafından düzenlenen 'Mahalleler arası penaltı yarışması' üç yaş grubunda yapıldı. 15 mahallenin katıldığı etkinlikte toplamda 475 sporcu mücadele etti. Dereceye girenlere madalyaları verildi.

16.11.2024 08:40  Güncelleme: 08:42
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Erzincan Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından "Mahalleler arası penaltı yarışması" düzenlendi.

Erzincan Belediyesi Işıkpınar halı sahada gerçekleştirilen penaltı yarışması finali 10-11, 12-13, 14-15 yaş gurupları olmak üzere üç kategoride düzenlendi.

15 mahallenin katıldığı yarışmada toplamda 475 sporcu yarıştı.

Penaltı yarışmasında 10-11 yaş kategorisinde Mimar Sinan Mahallesi birinci olurken, 12-13 yaş kategorisinde Fatih Mahallesi ve 14-15 yaş kategorisinde de Mimar Sinan Mahallesi sporcuları birinci oldu.

Turnuva finaline Erzincan Belediye Başkan Yardımcısı Serkan Özger ve Mahalle Muhtarları da katılarak çocukların heyecanına ortak olup, dereceye giren sporculara madalyalarını verdiler.

Belediye Başkan Yardımcısı Serkan Özger, "Erzincan Belediyesi olarak sizlerin hem fiziksel, hem zihinsel gelişiminizde rol oynamak ve yol arkadaşı olmak istiyoruz. Umarım bu yol arkadaşlığında sizlere güzel anlar yaşatabildik. Bundan sonraki süreçte de bunun gibi güzel turnuvalarla yine beraber olacağız. Burada bulunan bütün sporcularımız birincidir. Bundan sonraki turnuvalara tüm çocuklarımızı ve vatandaşlarımızı davet ediyoruz." diye konuştu. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Erzincan'da Mahalleler Arası Penaltı Yarışması Gerçekleştirildi - Son Dakika

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