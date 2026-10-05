Erzincan\'daki kampını tamamlayan 15 Yaş Altı Badminton Milli Takımı Norveç\'e gitti

15 Yaş Altı Badminton Milli Takımı, Norveç'te düzenlenecek Avrupa Şampiyonası öncesi hazırlık kampını Erzincan'da tamamladı.

Türkiye Badminton Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milli takım, 7-10 Ekim'de Norveç'te gerçekleştirilecek 15 Yaş Altı Badminton Avrupa Şampiyonası öncesinde Erzincan'da kamp yaptı.

Hazırlık kampında yoğun bir çalışma programı uygulayan milli sporcular, Avrupa Şampiyonası öncesi son hazırlıklarını tamamlayarak Norveç'e hareket etti.

Federasyon yetkilileri, kamp süresince sağlanan destek ve misafirperverlik dolayısıyla Erzincan Valiliği, Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Erzincan Sporcu Eğitim Merkezi Müdürlüğüne teşekkür etti.

Milli takım sporcuları ve teknik ekibin, Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek için mücadele edeceği belirtildi.