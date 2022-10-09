Erzincan haber | Anagold 24 Erzincan spor: 2-1 - Son Dakika
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Erzincan haber | Anagold 24 Erzincan spor: 2-1

09.10.2022 21:07
Erzincan haber | Anagold 24 Erzincan spor: 2-1

Erzincan spor haberi | STAT: Şanlıurfa GAP StadyumuHAKEMLER: Hasan Kaçar, Ozan Burak Akduman, Oğuzhan Yazır ŞANLIURFASPOR: Ramazan - İbrahim, Feyyaz, Cumali, Kemal Rüzgar (Dk. 82 Mustafa Ethem), Behlül (Dk. 68 Şahin), Enes Olgun (Dk. 61 Mehmet Alp), Semih, Mert Çapar (Dk. 85 Bünyamin) Mustafa Durak (Dk.

STAT: Şanlıurfa GAP Stadyumu

HAKEMLER: Hasan Kaçar, Ozan Burak Akduman, Oğuzhan Yazır

ŞANLIURFASPOR: Ramazan - İbrahim, Feyyaz, Cumali, Kemal Rüzgar (Dk. 82 Mustafa Ethem), Behlül (Dk. 68 Şahin), Enes Olgun (Dk. 61 Mehmet Alp), Semih, Mert Çapar (Dk. 85 Bünyamin) Mustafa Durak (Dk. 68 Bertu), Barış  ANAGOLD 24 ERZİNCANSPOR: Umut - Ali Yavuz, Muhammed Samed (Dk. 62 Birhan), Mete, Maksut (Dk. 72 İbrahim), Sefa (Dk. 85 Yekta), Ömer, Canberk, Yücel, Enes Yılmaz (Dk. 62 İlker), Mustafa Batuhan (Dk. 74 Sinan),GOLLER: Dk. 39 Mert, Dk. 66 Kemal Rüzgar (Şanlıurfaspor) - Dk. 89 Sinan, (Anagold 24 Erzincanspor)SARI KARTLAR: Barış, (Şanlıurfaspor) Enes Ali Yavuz Canberk, (Anagold 24 Erzincanspor)KIRMIZI KARTLAR: Dk. 50 Canberk (Anagold 24 Erzincanspor)

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'un 9'uncu haftasında Şanlıurfaspor, sahasında konuk ettiği Anagold 24 Erzincanspor'u 2-1 yendi. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 39'uncu dakikada Mert ve 66'ncı dakikada Kemal Rüzgar kaydetti. Konuk ekibin karşılaşmadaki tek golü 89'uncu dakikada Sinan'dan geldi.


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Kaynak: DHA

Şanlıurfaspor, Mehmet Alp, Semih Mert, Şanlıurfa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Erzincan haber | Anagold 24 Erzincan spor: 2-1 - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erzincan haber | Anagold 24 Erzincan spor: 2-1 - Son Dakika
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