Antalya Kepez'deki Turgut Özal Spor Salonu'nda, yaklaşık 350 sporcunun katılımıyla düzenlenen 2024 Uluslararası Şampiyonlar Turnuvası'ndan Erzincanlı güreşçilerin başarıyla döndü.
Turnuvada Erzincanlı güreşçilerden Ayşe Erkan 68 Kg 1., Elmira Yasin 76 kg 3., Özlem Gürsoy 57 kg 5. Olurken erkeklerde Onurhan Duran 4. olarak Avrupa ve Dünya Şampiyonalarında ülkemizi temsil edecekler. - ERZİNCAN
Son Dakika › Spor › Erzincanlı Güreşçiler 2024 Uluslararası Şampiyonlar Turnuvası'ndan Başarıyla Döndü - Son Dakika
Bakan Bak, Rize'de yapılan spor tesislerini inceledi ve çocukların kötü alışkanlıklardan uzak durmalarını sağlamak için spor yapmalarını istedi. Türkiye'de son 22 yılda spor alanında büyük yatırımlar yapıldığını belirten Bak, çocukların spor yapmasının toplumla uyumlarını ve eğitim başarılarını artırdığını vurguladı.
Bölgesel Amatör Lig temsilcisi 1969 Bilecik Spor Kulübü, hafta sonu oynayacağı Bayındırspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Ligde 20 puanla 13. sırada bulunan Bilecik ekibi, bu maçı kazanarak rahat bir nefes almayı hedefliyor.
Türkiye Ragbi Federasyonu tarafından düzenlenen bayrak futbolu şampiyonası yarın İstanbul'da başlayacak. Üç gün sürecek olan organizasyona 24 takım katılacak.
Badminton Milli Takımı, Türkiye Badminton Federasyonu tarafından düzenlenen kampta, teknik direktör Barış Boyar yönetiminde 27 Mart-5 Nisan tarihleri arasında Ankara'da kampa girecek. Kadınlar ve erkekler kategorisinde yer alan milli sporcular, Keçiören ilçesinde gerçekleştirilecek olan kampta yer alacaklar.
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) hazırlıkları kapsamında yarın Macaristan ile başkent Budapeşte'de karşılaşacak A Milli Takım, hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi. Galatasaray'ın savunma oyuncusu Abdülkerim Bardakcı da takımla ilk antrenmanına çıktı. Milliler, özel uçakla Budapeşte'ye hareket edecek ve maç öncesi basına kapalı olarak yürüyüş yapacak. Teknik direktör Montella ve futbolcu Zeki Çelik, basın toplantısında soruları yanıtlayacak. Maç yarın TSİ 22.45'te Puskas Arena'da oynanacak.
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde İzmit Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, Galatasaray Çağdaş Faktoring ile play-off eşleşmesinde karşılaşacak. Serinin ilk maçı 23 Mart Cumartesi saat 17.00'da Atatürk Spor Salonu'nda olacak.
Çukurova Basketbol (ÇBK) Mersin, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Dörtlü Final'e katılmak için hazırlıklarını sürdürüyor. Başantrenör Ceyhun Yıldızoğlu, takımın ülkemizi ve şehrimizi temsil etmekten gurur duyduğunu belirtti. Büyükşehir Belediyesi ise organizasyona ev sahipliği yapmak ve takıma destek olmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Bursaspor Kulübü, 23 Mart Cumartesi günü oynanacak olan Kırklarelispor maçı biletlerinin satışa çıktığını duyurdu. Bilet fiyatları ise Güney Kale Arkası Tribünü için 50 TL, Doğu Üst Tribünü için 75 TL, Doğu Alt Tribünü için 100 TL, VIP Tribünü için 200 TL, Batı Alt Tribünü için 250 TL ve 1963 Tribünü için 500 TL olarak belirlendi.
Iğdır'da, AFAD'ın '100 Bin Arama Kurtarma Personeli Projesi' kapsamında, teorik ve pratik eğitimlerle geleceğin kurtarma ekipleri yetiştiriliyor. Olası afetlere karşı hazırlıklı olmak amacıyla oluşturulan gönüllü gruplar, hafif arama kurtarma, insani yardım, yangın ve ilk yardım konularında eğitim alıyor. Eğitimlerin tamamlanmasının ardından gönüllülerin akredite edilerek afet durumlarında görev almaları hedefleniyor.
Muğla Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesindeki Muğla Erkek Yurdu'nda öğrencilere yönelik Ramazan etkinlikleri düzenlendi. Gönüllü gençlerin hazırladığı Hacivat Karagöz ve Aşık ile Maşuk Oyunlarıyla yurtlarda kalan öğrenciler geçmişten günümüze bir Ramazan geleneğini tanımış oldu. Etkinliklerle öğrencilerin Ramazan ayını daha anlamlı ve eğlenceli geçirmeleri hedeflendi.
A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Daniele Santarelli, A. Carraro Imoco ile Türkiye'deki Süper Final'i kazanacaklarına inandığını söyledi. İlk maçta zor duruma düştüklerini ancak toparlanarak galip geldiklerini belirten Santarelli, ikinci maçta farklı bir yaklaşım sergilediklerini ve Süper Final'e yükselmeyi hak ettiklerini ifade etti. Allianz Vero Volley ile oynayacakları finalde şampiyon olacaklarına inandığını vurgulayan Santarelli, Türk takımları ile İtalya ekiplerinin kalitesinin yakın olduğunu ve her şeyin olabileceğini söyledi.
Sizin düşünceleriniz neler ?