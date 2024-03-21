Erzincanlı Güreşçiler 2024 Uluslararası Şampiyonlar Turnuvası'ndan Başarıyla Döndü - Son Dakika
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Erzincanlı Güreşçiler 2024 Uluslararası Şampiyonlar Turnuvası'ndan Başarıyla Döndü

Erzincanlı Güreşçiler 2024 Uluslararası Şampiyonlar Turnuvası\'ndan Başarıyla Döndü

Antalya Kepez'deki Turgut Özal Spor Salonu'nda düzenlenen 2024 Uluslararası Şampiyonlar Turnuvası'na katılan yaklaşık 350 sporcu arasında yer alan Erzincanlı güreşçiler, büyük bir başarı elde etti. Ayşe Erkan 68 kg'da birinci, Elmira Yasin 76 kg'da üçüncü, Özlem Gürsoy 57 kg'da beşinci olurken, erkekler kategorisinde ise Onurhan Duran dördüncü olarak Avrupa ve Dünya Şampiyonalarında Türkiye'yi temsil edecek.

21.03.2024 10:27
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Antalya Kepez'deki Turgut Özal Spor Salonu'nda, yaklaşık 350 sporcunun katılımıyla düzenlenen 2024 Uluslararası Şampiyonlar Turnuvası'ndan Erzincanlı güreşçilerin başarıyla döndü.

Turnuvada Erzincanlı güreşçilerden Ayşe Erkan 68 Kg 1., Elmira Yasin 76 kg 3., Özlem Gürsoy 57 kg 5. Olurken erkeklerde Onurhan Duran 4. olarak Avrupa ve Dünya Şampiyonalarında ülkemizi temsil edecekler. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Erzincanlı Güreşçiler 2024 Uluslararası Şampiyonlar Turnuvası'ndan Başarıyla Döndü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erzincanlı Güreşçiler 2024 Uluslararası Şampiyonlar Turnuvası'ndan Başarıyla Döndü - Son Dakika
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