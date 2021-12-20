Erzincanlı güreşçiler Türkiye Serbest Güreş Şampiyonasında ter döktü

Erzincanlı sporcular Kahramanmaraş'ta düzenlenen Türkiye Büyükler Serbest Güreş Şampiyonasında kıyasıya mücadele verdi.

Erzincan'da büyükler kategorisinde güreşen 6 farklı sıklette 6 sporcu Türkiye Serbest Güreş Şampiyonasına gitmeye hak kazandı. Türkiye geneli 32 şehirden 600'ün üzerinde sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen Türkiye Büyükler Serbest Güreş Şampiyonası yapılan müsabakalar sonrası sona erdi. Gerçekleştirilen müsabakalarda Erzincan'dan giden 6 güreşçi kıyasıya mücadele verdi. Gerçekleştirilen şampiyonada, 65 kiloda, M. Recep Aktaş birinci Hamza Alaca ikinci olurken, Mensur Bayoğu ve Ertuğrul Kahveci üçüncülüğü paylaştı. 74 kiloda ise Soner Demirtaş birinci, Samet Ak ikinci, Tarık Gür ve İsmet Çiftçi üçüncü oldu. Ağır sıklette ise 92 kilogramda Feyzullah Aktürk altın madalyanın sahibi olurken, Ahmet Bilici ikinci oldu. Üçüncülük kürsüsünü ise Samet Özarslan ve Erhan Yaylacı paylaştı.

Güreş antrenörü Abdulkadir Zengin sporcuların büyük bir özveriyle mücadele verdiklerini belirterek, "Sporcularımızın yetişmesinde emeği geçen tüm hocalarımıza, sporcularımız ve aileleri adına çok teşekkür ederim" dedi - ERZİNCAN