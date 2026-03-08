Erzincanlı Güreşçilerden Başarı - Son Dakika
Erzincanlı Güreşçilerden Başarı
08.03.2026 18:04
Rize'de düzenlenen güreş müsabakalarında Erzincanlı sporcular birinci olarak dikkat çekti.

Rize'de düzenlenen Okul Sporları Yıldızlar Grekoromen Güreş Grup Müsabakalarında Erzincanlı sporcular elde ettikleri derecelerle dikkat çekti.

Okul Sporları Yıldızlar Güreş Bölge Finalleri'ne 25 ilden yaklaşık 370 sporcu katıldı. Organizasyonda genç güreşçiler minderde kıyasıya mücadele etti.

Grekoromen stil kategorisinde mücadele eden Erzincanlı sporculardan Anzor Yasin 38 kiloda, Resul Karakış 44 kiloda ve Ulubey Sarıçiçek ise 62 kiloda rakiplerini geride bırakarak kendi sıkletlerinde birinci oldu.

Turnuvada elde edilen başarıyla Erzincanlı güreşçiler takdir topladı.

Bölge finallerinde şampiyon olan sporcular, 2-5 Nisan 2026 tarihleri arasında Ankara'da düzenlenecek Okul Sporları Türkiye Şampiyonası'nda Erzincan'ı temsil etme hakkı kazandı. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Rize, Spor, Son Dakika

