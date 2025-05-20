Erzincanlı Sporcular Kick Boks\'ta Başarı Elde Etti

14-18 Mayıs 2025 tarihleri arasında Antalya'da düzenlenen "Uluslararası Kick Boks Dünya Kupası" yarışmalarında Erzincanlı sporcular ikincilik ve üçüncülük elde ettiler.

42 ülkeden 4 bin 230 sporcunun katılımı ile düzenlenen Uluslararası Kick Boks Dünya Kupası yarışmalarında Erzincanlı sporculardan Caner Demir, Genç Erkekler Low Kick kategorisinde 86 kilogramda ikinci oldu. Koray Tufan Dayıkaraca, Büyük Erkekler K1 kategorisinde 91 kilogramda üçüncülük elde etti. Burak Avci ise Genç Erkekler K1 kategorisine 60 kilogramda üçüncü oldu. - ERZİNCAN