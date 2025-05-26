Erzurum Curling Arena Uluslararası Turnuvaya Ev Sahipliği Yaptı - Son Dakika
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Spor

Erzurum Curling Arena Uluslararası Turnuvaya Ev Sahipliği Yaptı

Erzurum Curling Arena Uluslararası Turnuvaya Ev Sahipliği Yaptı
26.05.2025 14:07  Güncelleme: 14:10
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Erzurum Curling Arena, toplam 65 sporcunun katılımıyla düzenlenen uluslararası Erzurum Open Turnuvası'na ev sahipliği yaptı. Turnuvada Rus ve Türk takımları büyük bir rekabet sergileyerek izleyenlere heyecan dolu anlar yaşattı.

Erzurum Curlıng Arena, Uluslararası Erzurum Open turnuvasına ev sahipliği yaptı.

22'si yabancı toplam 65 sporcunun katılımıyla gerçekleşen uluslararası Erzurum Open Turnuvası Erzurımda gerçekleştirildi.

World curling tour takviminde yer alan Erzurum open cup hem rakabet düzeyi hem de organizasyon kalitesi açısından örnek uluslararası turnuva olarak öne çıktı. Turnuvada Türkiye'nin en seçkin spor kulüpleri, rus ve iran erkek-kadın milli takımları arasında gerçekleşen kıyasıya mücadeleler dikkat çekti.

Grup maçlarının ardından yarı finale yükselen takımlar arasında iki Rus takımı ile iki Türk takımı yer aldı. Yarı final karşılaşmalarında, her iki ülkenin temsilcileri büyük bir rekabet içinde mücadele etti ve izleyenlere heyecan dolu anlar yaşattı.

Kürsüde Rus takımı şampiyonluğu elde ederken ikinciliği Erzurum Curling Akademi spor kulübü üçüncü olarak Kuzey Yamacı spor kulübü yer aldı. Türk Takımlardan Gurur Veren Başarı Kadroları genç sporculardan oluşan Kuzey Yamacı Spor Kulübü ve Erzurum Curling Akademi Spor Kulübü, zorlu rakiplerine rağmen kürsüde yer almayı başardı. Yerel Yönetimlerden Curling'e Destek Turnuvanın açılış atışları, Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur ile Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı tarafından gerçekleştirildi. Bu anlamlı başlangıç, organizasyonun hem yerel yönetim hem de spor otoriteleri tarafından desteklendiğini ve curling sporuna verilen değeri açıkça ortaya koydu.

Turnuva Direktörü Zeki Uçan, "Sözümüz var eğlenmeye" Organizasyonunu üstlenen Kuzey Yamacı Spor Kulübü adına açıklama yapan milli takım sporcusu ve Alt yapı Antrenörü Zeki Uçan, etkinliğin başarıyla tamamlandığını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı: 'Bu turnuvayı planlarken tek hedefimiz vardı: Dünyanın sayılı arenalarından biri olan Erzurum Curling arenada çeşitli ülkelerden gelen curling sporcularını bu denli kaliteli bir organizasyonda ev sahipliği yaparak ülkemizi, şehrimizi, branşımızı temsil ederken ve ülkemiz sporcularına mücadele ortamı hazırlayarak gelişimlerine katkı sağlamaktı. Sporcuları, antrenörleri ve ekipleri en iyi şekilde ağırlamak için elimizden geleni yaptık. Her şeyin sorunsuz geçmesi ve katılan takımların memnun ayrılması bizim için en büyük ödül oldu. Katılımcı ülkelerden aldığımız olumlu geri dönüşler, yalnızca bu turnuvanın başarısını değil, aynı zamanda Erzurum'un spor turizmindeki potansiyelini de ortaya koymuştur. Katılımcılar sadece buradan madalya ve ödüllerle değilde güzel anılarla şehrimizden ayrılmış olmaları kulüp sloganımız olan 'sözümüz var eğlenmeye' anlayışının en güzel yansıması oldu; -Organizasyon bir dayanışma örneği oldu- Organizasyonun hazırlık sürecinden uygulama ve final aşamasına kadar her kademesinde görev alan kulüp yöneticilerimiz, antrenörlerimiz, hakemlerimiz ve sporcularımız, büyük bir özveriyle çalışarak turnuvanın başarıyla gerçekleşmesine katkı sağladılar." dedi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Erzurum Curling Arena Uluslararası Turnuvaya Ev Sahipliği Yaptı - Son Dakika

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