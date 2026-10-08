Erzurum\'da 7 noktada spor yatırımı sürüyor, atlama rampaları ahşaba dönüyor

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün, Gençlik ve Spor Bakanlığının destekleriyle başlattığı spor yatırımları ve bakım onarım çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Yedi noktada çalışma var

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü adeta dört koldan şantiyeye döndü. Yedi ayrı noktada yatırım yapılırken, spor salonları ile atlama kulelerinde bakım onarım çalışmaları yoğun tempoda sürüyor. Yeni spor salonu, yeni stadyum ve olimpik yüzme havuzunun bulunduğu kampüstü fore kazık çalışmaları tempo kazandı. Ayrıca Yakutiye, Palandöken ve Erzurum Spor Salonlarında güçlendirme çalışmaları ve branş salonları inşaatları devam ediyor. Türkiye'nin ilk ve tek kayakla atlama kuleleri olan atlama kulelerinde ise atlama rampalarını ahşaba dönüştürme çalışmaları tam gaz devam ediyor. Ayrıca kapalı tenis kortları ve 1 nolu sentetik futbol sahası inşaat çalışmaları da tüm hızıyla sürüyor.

Çakmur ve Dönmez mesaiye inşatlardan başlıyor

Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur ile Spor Hizmetleri Müdürü Erdoğan Dönmez de, adeta tesislerin kampüslerine karargah kurmuş durumda. Çakmur ve Dönmez, mesailerinin büyük kısmını çalışmaların yoğun şekilde sürdüğü spor salonları inşaatlarında geçiriyor. Çakmur ve Dönmez, yapılan çalışmaları yerinde incelerken, müteahhit firma yetkililerinden de bilgi alıyorlar. Çakmur ve Dönmez, yeni stat, spor salonu ve olimpik yüzme havuzunun yer aldığı kampüste ise fore kazık çakma çalışmalarını yakından takip ederek müteahhit firma yetkililerinden çalışmalar hakkında bilgi alıyorlar.

Yakutiye spor salonunun çehresi değişecek iki branş salonlarının inşaatı yükseliyor

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Gençlik ve Spor Bakanlığı Yatırım İşletmeler Genel Müdürlüğü'nün destekleriyle Yakutiye Spor Salonu'nun çehresini değiştirecek. Spor Salonu'nun bünyesinde yenileme, güçlendirme ve modernizasyon çalışmaları devam ederken, spor salonunun bünyesinde branşlar için yeni antrenman salonları inşaatları da hızla yükseliyor. Yakutiye Spor Salonu Kampüsüne müsabakaların da yapılabileceği Judo ve Boks salonları ile spor salonunun bünyesinde açılacak olan masa tenisi, karate, taekwondo ve güreş salonları da şehrin sporuna çok önemli soluk kazandıracak.

Erzurum spor salonu ve Palandöken spor salonunda güçlendirme

Kentin bir çok spor müsabakalarının yükünü çeken ve çeşitli organizasyon ile konserler için de kullanılan Erzurum Spor Salonu güçlendirme kapsamında, güçlendirilecek ve şehrin beklentilerine cevap verecek konuma getirilecek. Erzurum'un en eski spor salonlarından biri olan spor salonu güçlendirme ve yenileme çalışmaları tamamlandığında modern görüntüsüyle görücüye çıkmış olacak. Palandöken Spor Kampüsünde geçtiğimiz sonbaharda hizmete geçen boks, jimnastik, eskrim, badminton ve güreş antrenman salonlarına soyunma odaları kazandıracak olan Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Palandöken Spor Salonu'nu da baştan ayağa güçlendirerek yenileyecek. Palandöken Spor Salonu modern bir görünüme kavuşmuş olacak.

Atlama kulelerinde geri sayım

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur ile Spor Hizmetleri Müdürü Erdoğan Dönmez'in en çok mesai harcadığı inşaat çalışmalarından biri de Atlama Kuleleri, ahşap zemine dönüştürülecek olan atlama rampalarında incelemelerde bulunan Çakmur ve Dönmez sporcu evleri yenileme çalışmalarını da yakından takip ederek müteahhit firma yetkililerinden bilgi aldı. GSİM Müdürü Çakmur, 15 Ekim'den sonra alt yapı sporcularının K20 ve K40'lık rampalardan atlamaların yapılacağının müjdesini verdi. Çakmur ve Dönmez, TOHM ve SEM Sporcularına hizmet verecek olan fitnes salonu inşaatını da gezdiler.

Erzurum'a kapalı tenis kortu inşaatı tam gaz

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur ile Spor Hizmetleri Müdürü Erdoğan Dönmez, Spor şehri Erzurum'a kazandırılacak olan kapalı tenis kortu inşaatında incelemelerde bulundu. İki adet kapalı korttan oluşacak olan tesisin bir an önce tamamlanması için seferber oldular.